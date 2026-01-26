¿Adiós a Miguel Trauco? Pablo Guede encontró a su reemplazante en Alianza Lima

La situación de Alianza Lima es bastante crítica en estos momentos. El equipo se ha visto envuelto en un problema importante con jugadores titulares. Esto luego de la pretemporada en Uruguay, en donde tres referentes han sido acusados de abuso sexual por una señorita de nacionalidad argentina. Ahora el club busca reemplazar a los elementos que han sido separados por el momento.

Publicidad

Publicidad

En el caso de Miguel Trauco, ya tienen a su reemplazante que viene de las canteras del club. Su nombre es Rait Alarcón y fue visto en los entrenamientos del primer equipo este lunes. El futbolista de 20 años de edad ha venido jugando en las reservas, pero esta vez le tocó la oportunidad de estar en el cuadro mayor.

Debido a la situación del exjugador de la Selección Peruana, el entrenador Pablo Guede no se quedó con los brazos cruzados y ya tiene a su reemplazo. El joven será puesto a prueba en un momento difícil, pero lo ven como una buena opción en caso de ser requerido. Por ahora ha hecho su debut oficial, así que por ahí podría tenerlo muy pronto.

Rait Alarcón en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Publicidad

Publicidad

Miguel Trauco ya busca nuevo equipo

En el caso de Miguel Trauco, se conoció que el futbolista ya está analizando opciones para jugar este 2026. Según lo que se ha podido conocer por medio del periodista Gustavo Peralta en ‘Hablemos de Max’, el lateral sabe que su tiempo en Matute está cerca a terminar, pues es una posibilidad que le puedan rescindir el contrato.

Miguel Trauco en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

ver también Alianza Lima se plantea la salida inmediata de dos personajes responsables de la indisciplina

“Me enteré en las últimas horas de que, muy al margen del aspecto legal, Miguel Trauco está viendo a dónde va ir a jugar, porque él ya sabe que a Alianza Lima no vuelve. Ya está pensando a dónde ir y en que club acomodarse. Trauco ya asume que así demuestre lo que dice en su comunicado no va a volver a Alianza”, expresó el comunicador.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, la periodista Ana Lucía Rodríguez, dio a conocer que el cuadro ‘Blanquiazul’ ya está viendo la forma de poder acabar con el vínculo contractual de estos futbolistas acusados de abuso sexual.

“Alianza Lima no va a buscar la manera de que vuelva, en Alianza ya están viendo cómo resolver los contratos“, complementó Rodríguez a la información de su compañero.

¿Alianza Lima hará nuevos fichajes si salen Trauco, Zambrano y Peña?

Tras la separación de Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, el club no ha dado mayores detalles sobre lo que pasará con los jugadores. Se está analizando todo detenidamente para poder tomar una decisión definitiva. Por ahora no se sabe si estos jugadores dejarán el club de forma permanente o podrían tener una segunda oportunidad.

Publicidad

Publicidad

Lo que también es cierto, que no se habla de refuerzos para el equipo. Salvo lo que sería el sétimo futbolista extranjero que según se ha dado a conocer sería para la posición de mediocentro. Con la opción que también, pueda actuar como un central en caso se le requiera.

Datos Claves