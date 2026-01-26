Alianza Lima continúa envuelto en la polémica tras la denuncia por presunta violación que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Bajo ese contexto, recientemente se confirmó cuál será el destino del lateral peruano para esta temporada, luego de haber sido separado del plantel ‘blanquiazul’.

Miguel Trauco definió su futuro tras ser separado de Alianza Lima

En el programa ‘Hablemos de MAX’, el periodista deportivo Gustavo Peralta informó que Miguel Trauco ya mantiene conversaciones con su representante para definir su futuro, consciente de que no seguirá formando parte de Alianza Lima esta temporada.

Según Peralta, el jugador está analizando distintas opciones para continuar su carrera, consciente de que, incluso si lograra demostrar su inocencia, la dirigencia de la institución ya decidió prescindir de sus servicios.

“Me enteré en las últimas horas de que, muy al margen del aspecto legal, Miguel Trauco está viendo a dónde va ir a jugar, porque él ya sabe que a Alianza Lima no vuelve. Ya está pensando a dónde ir y en que club acomodarse. Trauco ya asume que así demuestre lo que dice en su comunicado no va a volver a Alianza”, reveló el mencionado comunicador.

Alianza Lima trabaja para disolver contrato con denunciados

Posteriormente, su compañera de programa, Ana Lucía Rodríguez, indicó que la directiva de Alianza Lima ya está gestionando la rescisión de contrato de los jugadores involucrados.

“Alianza Lima no va a buscar la manera de que vuelva, en Alianza ya están viendo cómo resolver los contratos“, complementó Rodríguez a la información de su compañero.

¿Hasta cuándo tiene contrato Miguel Trauco con Alianza Lima?

Según lo detalló Rodríguez, Miguel Trauco tenía contrato vigente con Alianza Lima hasta finales de la temporada 2026. Esto hace que su vínculo sea más fácil de resolver para la directiva, debido a que le resta poca duración.

DATOS CLAVES

El periodista Gustavo Peralta informó que Miguel Trauco ya busca un nuevo club para jugar.

La directiva de Alianza Lima inició gestiones para rescindir los contratos de los jugadores denunciados.

