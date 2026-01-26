Alianza Lima se plantea la salida inmediata de dos personajes responsables de la indisciplina

La crisis institucional en Matute ha escalado a niveles sin precedentes tras los graves incidentes ocurridos durante la pretemporada en Uruguay. Según fuentes cercanas al club, el Fondo Blanquiazul analiza una reestructuración interna profunda que cambiaría el rumbo del equipo este 2026.

Alianza Lima tomaría medidas radicales

El foco de la directiva está puesto sobre Fernando Cabada y Franco Navarro, cuyas continuidades están bajo evaluación inmediata. Se les señala como los responsables jerárquicos de las fallas estructurales que permitieron los recientes actos de indisciplina en el plantel.

Esta decisión surge tras la denuncia por presunto abuso sexual contra los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. El escándalo ha manchado la imagen internacional de Alianza Lima, obligando a los inversionistas a tomar medidas drásticas en la administración.

A la lista de bajas se suma la separación indefinida de Pedro Aquino, quien fue apartado por faltas graves al reglamento interno. La purga también alcanzaría al ecuatoriano Eryc Castillo, cuya situación se definiría en las próximas horas tras los reportes de Uruguay.

Alianza Lima pensaría cambiar a Franco Navarro. (Foto: X).

El ambiente en el club es de máxima tensión, especialmente tras la reciente irrupción de barristas en los entrenamientos para exigir orden. La salida de Cabada y Navarro sería el primer paso de un plan de contingencia para recuperar la estabilidad antes del inicio de la Liga 1.

Por ahora, el club busca un perfil de gestión más rígido para evitar que nuevos escándalos extradeportivos afecten el rendimiento del primer equipo. El anuncio oficial sobre los cambios en la dirección deportiva y administrativa se daría en cualquier momento.

¿Cuál es la situación legal del caso?

La situación legal de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña se ha complicado con el pasar de las horas desde la notificación principal. Luego de que la joven argentina de 22 años ratificara su denuncia ante las autoridades.

¿Qué decisión tomará Alianza Lima?

Ante la partida de varios jugadores clave, la directiva está buscando urgentemente un mediocampista de contención extranjero y un defensor central de experiencia para completar el plantel. A solo cuatro días de su debut el 30 de enero contra Sport Huancayo, el entrenador Pablo Guede se enfrenta al desafío de reorganizar el equipo con futbolistas jóvenes y suplentes debido a las bajas confirmadas (Zambrano, Trauco, y Peña) y las probables (Castillo y Aquino).

Fernando Cabada y Franco Navarro en Alianza Lima. (Foto: X).

