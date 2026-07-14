Néstor Gorosito reapareció para destruir a Gary Neville: “Pedazo de tronco”

Néstor Gorosito tuvo duras palabras en contra de Gary Neville previo a las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina vs Inglaterra.

El Mundial 2026 está llegando a su final y tan solo falta conocer a uno de los finalistas. La Selección de Argentina se enfrenta a Inglaterra en un partidazo que ya está dando de qué hablar. Es por eso que fuera de las canchas se está diciendo de todo.

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En este caso, un viejo conocido en el Perú no pasó desapercibido. Se trata de Néstor Gorosito quien habló de Gary Neville y lo que será el partido. Sobre el exdefensor fue bastante duro: “Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era el lateral, pedazo de tronco. Los defensores argentinos son cracks, él no sabía que se jugaba con el pie”, expuso en ESPN el exDT de Alianza Lima.

La respuesta de Néstor Gorosito:

"POLLO, DIGANLE A ESTE GARY NEVILLE QUE LO ÚNICO QUE SABÍA HACER ERA LATERALES… NO SABÍA QUE SE JUGABA CON EL PIE"



🤣 La respuesta de PIPO GOROSITO al histórico defensor inglés, quien afirmó que Licha y Cuti son la "mejor/peor pareja de centrales del mundo"



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📺… pic.twitter.com/L0zuTmLlEa — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2026

¿Qué fue lo que dijo Gary Neville?

El inglés hizo de menos al equipo de Argentina y esto hizo que Gorosito responda de esta forma. Pues considera que estaba equivocado al referirse así al cuadro ‘albicesleste’.

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“A Argentina no le tengo el mismo miedo que le tendría a Francia o España. Tienen muchas debilidades“, fue lo que dijo el exinternacional inglés.

De igual forma liquidó a los centrales Cristian Romero y Lisandro Martínez, que no los ve para nada confiables. “No veo manera de que no hagamos al menos dos goles. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo. Pasan de lo sublime a lo ridículo. Parece que entre los dos regalan un gol por partido, pero después están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, sostuvo.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra?

El último juego de las semifinales del Mundial 2026 se disputará entre Inglaterra vs. Argentina. Duelo que se disputará este miércoles 15 de julio desde las 14:00 horas de Perú. Este partido se jugará en el Estadio de Atlanta.

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