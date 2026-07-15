Duro golpe tras confirmarse la grave lesión de figura del Arsenal y la Selección de Francia

Las peores noticias se han confirmado para el norte de Londres y la selección francesa. El defensa central William Saliba estará fuera de los terrenos de juego entre cuatro y cinco meses tras recaer de una grave lesión en la espalda durante las semifinales del Mundial 2026.

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Con un tiempo de recuperación tan extenso, el Arsenal pierde a una de sus máximas figuras y pilar fundamental de su zaga para el inicio de la temporada de la Premier League.

William Saliba lesionado (Foto: Getty).

El calvario físico que lo llevó al límite

De acuerdo con información del diario francés L’Equipe, el zaguero de 25 años no llegó sano a la justa mundialista. Saliba llevaba meses lidiando con dolores crónicos en la espalda, por lo que su participación en el torneo fue posible únicamente gracias a un tratamiento a base de analgésicos y un programa de entrenamiento diseñado conjuntamente por los equipos médicos del Arsenal y de Francia.

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A pesar del esfuerzo sobrehumano, el cuerpo de Saliba colapsó la mañana del 15 de julio durante la derrota por 0-2 ante España. En el minuto 30 del encuentro, el defensor tiró el balón fuera del campo y se desplomó sobre el césped. Antes de ser sustituido por Maxence Lacroix, el jugador fue claro sobre su estado físico: “Mi espalda no da más”, confesó el jugador justo antes de abandonar el terreno de juego.

Tras una evaluación exhaustiva, los médicos han determinado que la terapia de mantenimiento ya no es suficiente. La estrella de los Gunners se someterá a una cirugía inminente para resolver el problema de raíz, lo que lo mantendrá alejado de las canchas al menos hasta la recta final del año.

Un golpe letal para las aspiraciones del Arsenal

El impacto de esta noticia retumba fuerte en el Emirates Stadium. La baja de Saliba por cuatro o cinco meses obliga al Arsenal a reestructurar por completo su línea defensiva a escasas semanas del inicio de la nueva campaña de la Premier League.

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El técnico tendrá que buscar soluciones urgentes en el mercado o en el banquillo para suplir la jerarquía, salida de balón y solidez que el francés aportaba, perdiéndose así no solo el arranque liguero, sino también gran parte de la fase de grupos de competiciones europeas.

Adiós al Mundial y al cierre de la era Deschamps

En el plano internacional, “Les Bleus” también resienten su ausencia inmediata. Francia disputará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 frente a Inglaterra la madrugada del próximo 19 de julio.

Este encuentro no solo definirá el podio del torneo, sino que marcará el adiós definitivo de Didier Deschamps como seleccionador nacional. Lamentablemente para el estratega, tendrá que dirigir su último encuentro sin el zaguero que había sido titular inamovible junto a Dayot Upamecano a lo largo de todo el certamen.

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