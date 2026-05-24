Alejandro Duarte se ha consolidado como el portero titular indiscutible de Alianza Lima, ganándole el puesto al boliviano Guillermo Viscarra. Sin embargo, su camino hacia el campeonato blanquiazul estuvo lleno de sacrificios y una dura etapa de frustración en Sporting Cristal. Tras el partido que selló su gran momento, el guardameta rompió el silencio en una charla profunda con el canal deportivo L1 MAX.

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La frustración contractual que vivió en Sporting Cristal

El arquero peruano confesó que lo más difícil de sus últimos años no fue la suplencia, sino las decisiones de la directiva rimense que frenaron su carrera. Duarte explicó que manejó ofertas importantes que beneficiaban a todas las partes, pero el club decidió retenerlo a la fuerza. Esta situación afectó directamente su estado de ánimo y su motivación para afrontar el día a día.

“Fue muy duro, a ninguno de los técnicos que tuve en Cristal nunca le pregunté por qué no jugaba, ni le pedía explicaciones. Yo entiendo las decisiones del fútbol, lo que sí me costó entender fue cuando traje opciones que eran buenas para el club y para mí, pero el club decidió no dejarme ir”, confesó el portero.

Alianza Lima campeón con Alejandro Duarte de figura. (Foto: X).

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La pérdida de motivación y la preparación en silencio

El guardameta admitió que el respeto al contrato vigente complicó su panorama y le hizo perder las ganas de entrenar. A pesar del golpe anímico, su profesionalismo lo impulsó a mantenerse en un estado físico impecable. Duarte sabía que el fútbol da revanchas rápidas y que debía estar listo para cuando se presentara una nueva oportunidad.

“También se respeta, porque hay un contrato de por medio, pero eso fue lo que más me costó procesar y eso hizo que estos años fueran difíciles buscar la motivación para ir a entrenar, pero dentro me mantuve tratando de estar físicamente y en lo futbolístico, sabiendo que el fútbol es cambiante, para bien para mal, y que se me podía presentar una buena oportunidad y así fue, y por suerte me agarró preparado”, añadió en L1 MAX.

El reto de tapar en Alianza Lima y el título corto

Su llegada a Matute se dio en un contexto de alta exigencia por la seguidilla de partidos debido al repechaje. Duarte asumió el rol de suplente con una mentalidad ganadora, entrenando cada jornada como si fuera a arrancar el partido. La oportunidad llegó de forma inesperada tras la lesión de un compañero, un reto gigante tras venir de un largo tiempo sin continuidad.

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“Llegué a Alianza sabiendo la situación. Sabía que iba a tener partidos por la seguidilla al comienzo, por el repechaje. El mérito que tuve fue prepararme como si fuera a ser titular y por estas cosas del fútbol, que nadie quiere, la lesión de un compañero, me tocó. Había que estar muy preparado porque no es fácil tapar en Alianza, sobre todo si venía de un par de años sin continuidad, como arquero eso es difícil”, explicó.

Hoy, Alejandro Duarte celebra el campeonato del Torneo Apertura 2026, con todo el plantel de Alianza Lima tras consolidarse bajo los tres palos. El guardameta cerró su entrevista mostrando su felicidad por haber revertido una situación tan compleja en su carrera profesional. “En lo personal, estoy muy contento de haber podido llevar esa situación y hoy poder festejar con todo el equipo”, concluyó de manera emotiva.

🎙️ALEJANDRO DUARTE: "Fue muy duro no jugar un par de años. Nunca le pregunté a los técnicos que tuve. Fue difícil encontrar motivación para entrenar"#AlianzaLima 3-0 #LosChankas



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