Dónde ver EN VIVO el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

El Mundial 2026 cuenta con transmisión en televisión y en streaming, pero con excepciones. Mira con atención dónde ver los partidos de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 ya inicia y la atención del planeta estará en México, Estados Unidos y Canadá. La pasión por el fútbol se vivirá al máximo desde cada país y todos estarán prendidos a la pantalla de la televisión, PC o teléfono móvil. Para ello, te contamos dónde puedes ver y seguir los partidos de la Copa del Mundo.

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Los derechos de transmisión del Mundial 2026 se definieron en cada país hasta último momento. Por ello, hay empresas y canales de televisión que hasta hace poco no iban a pasar los partidos, pero han llegado a diferentes acuerdos de televisación con la FIFA.

Por eso, te contamos cuáles son los canales de TV y streaming online en donde se podrán ver los partidos del Mundial 2026. Cada país cuenta con un canal con derechos de televisación para retransmitir los encuentros.

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¿Dónde ver EN VIVO el Mundial 2026?

A continuación, un repaso por los canales de TV y streaming online en donde se podrán ver los partidos en vivo del Mundial 2026:

Perú: Disney+ Premium , América TV , DSports , DGO , Paramount+

, , , , Argentina: DSports , DGO , TyC Sports , TyC Sports Play , Paramount+ , Flow

, , , , , Bolivia: DSports , DGO , Unitel , Uno , Tigo Sports , Paramount+

, , , , , Brasil: NSports , SBT , TV Globo , GloboPlay , SporTV , GETV y Cazé TV

, , , , , y Colombia: DSports , DGO , Caracol , RCN , Win Sports , Paramount+

, , , , , Chile: DSports , DGO , Paramount+

, , Ecuador: DSports , DGO , Teleamazonas , Paramount+

, , , Uruguay: DSports , DGO , Canal 5 , Paramount+

, , , Venezuela: DSports , DGO , Televen , Paramount+

, , , México: TUDN , Canal 5 , Las Estrellas , Canal 9 y ViX

, , , y Estados Unidos: Telexitos, Telemundo Network, Telemundo App, Peacock, Tubi, FOX One, FS1, FOX, Universo

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

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