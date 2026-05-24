Alianza Lima en su momento de celebración, tuvo un instante emotivo. Protagonizado por 2 elementos del equipo: Pablo Guede y Paolo Guerrero.

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 en medio de una fiesta total en el fútbol peruano. Más allá de la obtención de la copa, las cámaras de la cuenta oficial de la Liga 1 captaron un instante sumamente emotivo que conmovió a toda la hinchada blanquiazul.

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El director técnico íntimo, Pablo Guede, y el delantero histórico, Paolo Guerrero, protagonizaron un fuerte abrazo en el campo de juego. El estratega argentino no dudó en rendirse ante las condiciones y el profesionalismo del experimentado atacante de la selección peruana.

Las palabras de Pablo Guede sobre Paolo Guerrero

En declaraciones directas para la transmisión oficial, Pablo Guede llenó de elogios al capitán blanquiazul por su tremendo despliegue táctico. “Paolo Guerrero el mejor, lo puse de extremo izquierdo y me rindió, mira cómo defendió, EL MEJOR, NO HAY MÁS”, exclamó con orgullo el entrenador.

Este gran gesto de agradecimiento y redención pública resalta la gran relación que existe dentro del camerino victoriano. El estratega logró convencer al máximo goleador de la ‘Bicolor’ de realizar un sacrificio defensivo inédito en su carrera profesional por el bien del equipo.

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El camino de Alianza Lima hacia el título nacional 2026

Con la obtención del Torneo Apertura, el conjunto de La Victoria ya tiene asegurado el 50% del trabajo para consagrarse campeón nacional a fin de año. La directiva y el comando técnico ya planifican lo que será un exigente Torneo Clausura 2026, donde todos los rivales buscarán frenar su buen momento.

El gran desafío para Paolo Guerrero y Pablo Guede será mantener este nivel de exigencia física y mental en los partidos de altura. Por ahora, el pueblo íntimo celebra un título liderado por la pizarra de su DT y la jerarquía de su máximo ídolo en el ataque.

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