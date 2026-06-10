Sergio Peña contó detalles de su salida de Alianza Lima: “El club sabe perfectamente…”

Sergio Peña apareció después de mucho tiempo y contó su verdad con respecto a la abrupta salida que tuvo en Alianza Lima.

Sergio Peña reapareció en el Perú después de un inicio de año bastante cargado. En donde terminó saliendo de Alianza Lima por un escándalo sexual que le costó su salida del cuadro ‘Blanquiazul’. El mediocampista en esta oportunidad decidió contar la verdad de la situación.

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En el programa Doble Punta el mediocampista dio sus primeras palabras a la prensa. Conversando de todo un poco y también buscando dar a conocer su versión de lo que pasó, tanto en el tema de la denuncia, como en la parte deportiva con el club de La Victoria.

“Nosotros pudimos decir que se respete mi contrato hasta que se demuestre lo contrario; eso es lo normal. Tú respetas mi contrato y después, si soy inocente, continúo, y si soy culpable, me separarás. Pero estando en Perú y sabiendo cómo era la situación, también era ilógico quedarnos en Alianza y que el ambiente no fuera el mejor. Yo creo que la separación fue por mutuo acuerdo —hablo de mi caso—, y también por un tema personal“, comenzó diciendo.

Sergio Peña en el Sakaryaspor (Foto: Sakaryaspor).

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Por otro lado, dio a conocer que prefirió alejarse del club con la intensión de no perjudicarlos. Tanto en los deportivo como en lo económico, pues pudo mantenerse cobrando sin tener que jugar los partidos.

“Yo soy hincha de Alianza, he crecido en Alianza, soy aliancista de toda la vida y mi familia también. Entendí que jamás pretendería estar en un lugar al que amo simplemente por estar ahí y terminar perjudicándolo. Yo pude haberme quedado corriendo por fuera hasta que saliera la inocencia y cobrando mi salario, pero no era lo mejor para el grupo. Yo hablo con mis compañeros, los felicité a cada uno cuando lograron el Apertura y todo bien”

Entrevista a Sergio Peña:

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Sergio Peña espera que se haga justicia

Por otro lado, el mediocampista contó que espera que se pueda llegar a hacer justicia en cuanto al caso en el que está envuelto. Por lo que se siente tranquilo por el momento y espera que pronto se sepa la verdad.

“Obviamente, cuando se demuestre la inocencia, también va a ser algo importante. El club sabe perfectamente cómo han sido las cosas, se lo hemos explicado y la institución también tiene acceso a las cámaras. Si yo no amara a Alianza, me quedaba, seguía corriendo por fuera, cobraba mi salario y cuando pasara esto, ya verían qué hacían conmigo. Pero mi decisión fue en base a lo mejor para el grupo y también a lo personal”, sentenció.

Datos Claves

Sergio Peña salió de Alianza Lima tras verse involucrado en un escándalo sexual.

salió de Alianza Lima tras verse involucrado en un escándalo sexual. Doble Punta fue el programa donde el jugador dio sus primeras declaraciones públicas.

fue el programa donde el jugador dio sus primeras declaraciones públicas. Mutuo acuerdo fue la forma en la que decidió separarse para no perjudicar al club.