Eryc Castillo está próximo a recibir dos ofertas irresistibles que lo sacarían de Alianza Lima

Alianza Lima estaría próximo a recibir una oferta potente. Piensan llevarse al delantero ecuatoriano: Eryc Castillo. Despertando las alertas.

El delantero ecuatoriano Eryc Castillo ha captado la atención en el mercado internacional tras afianzarse como la gran figura ofensiva de Alianza Lima en el fútbol peruano. Su rendimiento descollante ha despertado las alarmas en el club blanquiazul ante una inminente propuesta.

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El desempeño mostrado por la ‘Culebra’ a lo largo de la actual temporada no ha pasado desapercibido fuera de las fronteras locales. Dos importantes clubes de la Liga MX han puesto la mirada en sus actuaciones recientes.

El interés de la Liga MX por la Culebra Castillo

De acuerdo con el portal ecuatoriano El Futbolero, el Santos Laguna de México es uno de los principales interesados en concretar el retorno del atacante. Cabe recordar que el futbolista ya defendió la camiseta del cuadro de Torreón entre los años 2019 y 2020.

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La escuadra mexicana busca repatriar al jugador tras constatar que atraviesa el periodo con mayor producción goleadora de su carrera profesional. Por esta razón, el club azteca planifica presentar una importante propuesta económica para asegurar sus servicios.

Una propuesta millonaria desde México

La cifra que prepararía el Santos Laguna asciende a los 2 millones de dólares para lograr la transferencia del extremo. Este monto convertiría la operación en una de las transferencias más significativas para la estrella de Alianza Lima.

A pesar de los trascendidos, de momento solo existe un marcado interés y aún no se oficializan conversaciones formales entre las partes. Sin embargo, la directiva íntima se mantiene en alerta frente al movimiento de los pretendientes.

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La postura firme de Alianza Lima

En el área deportiva del cuadro victoriano conocen el atractivo de la ‘Culebra’, pero no planean venderlo de inmediato. Existe un consenso institucional firme para no evaluar traspasos hasta la conclusión de la Liga 1 2026.

Dado que Eryc Castillo mantiene un vínculo contractual firmado con Alianza Lima hasta el año 2028, las instituciones interesadas deberán negociar formalmente con la directiva al término del torneo.

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