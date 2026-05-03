Presidente de Talleres reaccionó al primer gol de Girotti en Alianza Lima: “Vendrán muchos mas…”

Federico Girotti venía siendo uno de los jugadores que más preocupaban en Alianza Lima. Una de las estrellas del equipo de La Victoria, pero que a pesar de haber pagado tanto dinero, no lograba convencer con goles. Esto llamaba mucho la atención, hasta que consiguió anotar por primera vez y en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

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Es así como la noticia ha traspasado las fronteras y en Argentina estuvieron pendiente del arranque goleador del delantero. Es por ello que el presidente de Talleres de Córdoba fue consultado sobre lo que le pareció el primer gol del delantero, siendo contundente a la hora de responder.

“Que bueno por Federico (Girotti), vendrán muchos mas (goles) Es un gran jugador, gran profesional. La adaptación es importante. Le dará mucha alegría a Alianza Lima”, fue la respuesta de Andrés Fassi a TV Perú.

¿Cómo fue el gol de Federico Girotti?

En el triunfo por 2-1 ante CD Moquegua, el argentino apareció con su gran olfato goleador. Consiguió un balón dentro del área y con un tremendo remate consiguió vencer las redes rivales, logrando así el primer gol de su carrera con la camiseta ‘Blanquiazul’.

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Lo más curioso de esta anotación fue la forma de celebrar. El ‘Tanque’ no dudó en demostrar que estaba esperando este gol hace mucho, pues fue como si se quitara un gran peso encima, por eso es que lo termina de celebrar como si se tratara de una final ganada.

Así fue el gol de Federico Girotti:

¡Un gol bien al estilo Federico Girotti! 🔥🇦🇷



📸 Cámara exclusiva Te Apuesto#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/z1sjtv6dPU — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) May 3, 2026

Ahora habrá que ver si esta anotación sirve para que Federico Girotti consiga ser un jugador más importante dentro del campo. Esto debido a que viene jugando como suplente, pero este tanto podría hacer que comience a ganar confianza para que pueda ganarse el puesto como titular.

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