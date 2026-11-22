Josué Estrada y Franco Navarro Mandayo dieron a conocer cuáles son las sensaciones en la interna de Alianza Lima sobre el rival para definir al campeón de la Liga 1. Prácticamente, no tienen preferencia.

Luego del gran triunfo por 5-0 ante FC Cajamarca y esperando cómodamente al rival de turno para definir al próximo campeón del fútbol peruano, desde la interna de Alianza Lima dieron la cara justamente al revelar algunas de las preferencias que podrían tener para los playoffs. Sin ánimos de estar al pendiente de lo que pueda suceder, al parecer solo están enfocados en ellos mismos.

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Alianza Lima goleó 5-0 a FC Cajamarca por la fecha 17 del torneo Clausura. Los goles fueron de Luis Ramos, Paolo Guerrero, Eryc Castillo (x2) y Gaspar Gentile.#AlianzaLima 5-0 #FCCajamarca



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Así lo comentó recientemente un Josué Estrada que luego de mucho tiempo volvió a tener minutos con camiseta de Alianza Lima al ser titular el día de ayer en el Estadio Alejandro Villanueva. Sabiendo que son uno de los mejores equipos de la temporada 2026, el defensor sentenció que no prefieren a ningún rival, ni siquiera a Universitario de Deportes por el ser el gran clásico del país.

“Estamos preparados para cualquiera, no nos mueve sea quién sea el rival. Nosotros tenemos que prepararnos para la final, que es lo que importa. Sea quien sea el rival, vamos a salir a ganar”; declaró Josué Estrada en zona mixta de Matute luego de la goleada de Alianza Lima y con lo cual queda clarísimo que el grupo tiene mucha confianza en conseguir el objetivo trazado.

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En esta misma línea, el defensor habló de la rivalidad con la ‘U’ de cara a las finales de la Liga 1 2026. “Me da igual si es Universitario. La verdad es que simplemente nosotros queremos campeonar y es lo que importa. Obviamente es un clásico, pero como lo dije, me da igual quién sea el rival. Tenemos que enfocarnos en nuestro juego y ser campeones, que es lo más importante“.

Franco Navarro Mandayo tampoco prefiere un rival en particular para la final

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, también fue uno de los protagonistas que conversó con la prensa local luego de la goleada frente a FC Cajamarca en Matute. Al mismo estilo que muchos de los jugadores de la plantilla, tampoco fue enfático en la preferencia de un rival y sí confirmó que están muy preparados para imponerse y conseguir el título nacional.

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“Es una familia, es un buen grupo, con buenos líderes que están muy enfocados en el objetivo y estamos en eso, esperando la final, ver qué pasa mañana. Hay tres posibles rivales, los tres son buenos equipos y estamos esperando eso. Los tres son muy buenos planteles, y en una final no estamos para especular, al rival que nos toque tenemos que ganar“; expresó el directivo en L1 MAX.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

Alianza Lima goleó 5-0 a FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva.

goleó 5-0 a FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva. Josué Estrada afirmó que a Alianza Lima le da igual enfrentar a Universitario.

afirmó que a Alianza Lima le da igual enfrentar a Universitario. Franco Navarro, gerente deportivo, confirmó que aguardan entre tres posibles rivales.