Dónde ver EN VIVO Boca vs. Talleres: hora, canales de TV y streaming online

Boca recibe a Talleres en La Bombonera con el objetivo de meterse en el primer lugar de la tabla anual. Conoce horarios, opciones de transmisión y más detalles.

Boca Juniors recibe este viernes 16 de octubre a Talleres de Córdoba en el Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera” por la fecha 13 de la zona A del Torneo Clausura 2026. El ‘Xeneize’ quiere recuperarse para tomar el primer lugar de la Tabla General, aunque su cabeza también está en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de perder 0-1 ante Vasco Da Gama en el partido de ida de las semifinales de la Sudamericana 2026 disputado en La Bombonera. Para la revancha el próximo martes 20 de octubre debe viajar a Brasil. Sin embargo, antes busca acomodarse definitivamente en puestos de clasificación a octavos de final y, de ganar, será líder de la tabla General anual.

El rival de Boca es Talleres de Córdoba, dirigido por Omar De Felippe. Acumula tres partidos sin victorias y solo ganó dos en este Torneo Clausura 2026, lo que lo ponen en el último lugar de la zona A. Un triunfo como visitante podría ayudarlo a levantar la mala imagen en este certamen.

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¿Dónde ver EN VIVO Boca vs. Talleres?

El partido entre Boca y Talleres, que se disputa en el Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera”, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Revisa dónde verlo en cada país:

Argentina: TNT Sports y Max Argentina

y Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela: ESPN y Disney+ Premium

y Chile: ESPN 2 y Disney+ Premium

y México: Disney+ Premium y Fanatiz

y Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz, fuboTV y ViX

¿A qué hora se juega Boca vs. Talleres?

Boca vs. Talleres, partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 argentino, que se juega este viernes 16 de octubre en los siguientes horarios en cada país:

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17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 20:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 2:30 | España (sábado 17 de octubre)

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