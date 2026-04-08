Alianza Lima recibe una advertencia inesperada por la constante suplencia de Federico Girotti

La situación de Federico Girotti en Alianza Lima ha escalado hasta territorio internacional, provocando una reacción inmediata desde Argentina. El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, rompió el silencio ante la falta de continuidad del delantero bajo las órdenes de Pablo Guede.

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Talleres defiende a su ex futbolista

En una charla con el periodista Alfredo Ccasa de TV Perú Deportes, el directivo lanzó un mensaje contundente sobre el presente del “Tanque”. Fassi fue claro al señalar que el atacante necesita confianza y minutos para demostrar su verdadera jerarquía en el fútbol peruano.

El máximo dirigente de la “T” aseguró que el éxito del jugador depende exclusivamente de su regularidad en el once titular. “Que juegue tres a cuatro partidos seguidos los 90 minutos y rendirá; ¡Es goleador!”, sentenció Fassi como una advertencia directa al comando técnico íntimo.

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Alianza Lima deberá pedir permiso

Más allá de lo deportivo, el presidente cordobés recordó que Talleres aún posee el 50% de los derechos económicos del futbolista. Esto significa que cualquier movimiento futuro, ya sea una venta o salida, debe contar con la conformidad del club argentino.

Federico Girotti presentado en Alianza Lima este 2026. (Foto: X).

La advertencia llega en un momento de tensión, ya que Girotti ha quedado fuera de las últimas convocatorias importantes de Alianza Lima. Los reportes de la prensa local sugieren que el delantero no goza de la total aprobación táctica del entrenador Pablo Guede.

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A pesar de los rumores de una posible salida en el mercado de pases de mitad de año, el contrato del argentino se extiende hasta 2028. Esta vinculación a largo plazo obliga a la dirigencia de La Victoria a buscar una solución que no afecte su patrimonio.

Federico Girotti está apartado en Alianza Lima

Actualmente, el exdelantero de River Plate apenas registra 146 minutos disputados en el torneo local, una cifra alarmante para un refuerzo de su calibre. La falta de gol ha generado críticas en un sector de la hinchada, aunque Fassi insiste en que el problema es la gestión de sus minutos.

Con el Torneo Apertura en su etapa decisiva, Alianza Lima deberá decidir si sigue el consejo del socio estratégico o mantiene su postura técnica. El futuro de Girotti sigue siendo una de las mayores incógnitas en el entorno del Estadio Alejandro Villanueva.

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Federico Girotti le marcó antes a Alianza Lima con Talleres. (Foto: X).

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