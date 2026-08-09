Pablo Guede y Fernando Gaibor ampayados en discusión tras el empate de Alianza Lima vs. Sport Boys

Después del empate 1-1 entre Alianza Lima y Sport Boys, se vio algo increíble. Pablo Guede charlando de forma llamativa, con Fernando Gaibor.

Una filtración sacudió por completo el ambiente de Alianza Lima tras el amargo empate 1-1 frente a Sport Boys. Según imágenes difundidas por Latina Deportes, la falta de buen juego en el Estadio Nacional y el resultado que privó al equipo blanquiazul de distanciarse en la tabla terminaron desencadenando un tenso cruce en la interna.

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Las cámaras captaron al técnico Pablo Guede en una llamativa charla con el mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor. En la escena también estuvo presente el extremo Eryc Castillo, quien escuchaba atento las palabras del estratega victoriano justo antes de abordar el transporte del club.

Pablo Guede, DT de Alianza Lima, y su extensa charla con Fernando Gaibor, luego del empate 1-1 ante Sport Boys 👀 pic.twitter.com/QZ7Gq2TOFt — TERADEPORTES (@Teradeportes) August 9, 2026

Los efusivos gestos de Pablo Guede hacia Fernando Gaibor

La tensión en el ambiente era evidente y se reflejó directamente en el lenguaje corporal del entrenador argentino. Guede realizaba ademanes marcados con las manos, señalaba distintos puntos del campo de juego de manera enérgica y mostraba un rostro desencajado al intentar justificar o recriminar pasajes del encuentro.

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Por su parte, Fernando Gaibor mantenía una postura seria y cautelosa, escuchando las recriminaciones con los brazos cruzados y haciendo breves asentimientos con la cabeza. Eryc Castillo observaba la escena en completo silencio, evidenciando el clima de incomodidad y desazón que reinaba en el grupo tras no lograr los tres puntos.

El momento en que notaron la presencia de la prensa

El diálogo entre el estratega y el volante duró varios segundos a la salida del recinto deportivo. Sin embargo, el intercambio se cortó abruptamente cuando la mirada de Guede se cruzó con el lente de la cámara que registraba el episodio en vivo.

Al notar la presencia de los focos, la actitud del DT cambió drásticamente y cortó la conversación de golpe. Gaibor y Castillo voltearon a corroborar la presencia de los medios e inmediatamente apretaron el paso para subir al bus del equipo sin brindar declaraciones a los periodistas presentes.

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Fernando Gaibor el principal foco de la conversación. (Foto: X).

Las redes sociales explotan con el video viral

De manera inmediata, el video se hizo viral en las distintas plataformas digitales y desató todo tipo de comentarios entre la hinchada blanquiazul, que exige explicaciones por el bajo rendimiento del plantel.

Este episodio profundiza el delicado momento que vive la institución tras ceder terreno en la tabla de posiciones. La interna del cuadro victoriano queda expuesta en un tramo decisivo de la temporada donde la presión sobre el comando técnico incrementa día a día.

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