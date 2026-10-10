Alianza Lima confirma la lesión reciente de Paolo Guerrero: ¿Cuánto tiempo estaría de baja?

Alianza Lima confirmó mediante un comunicado, la lesión de Paolo Guerrero. El delantero es baja fuerte dentro de la plantilla de Pablo Guede.

Las alarmas se encendieron en La Victoria. El Club Alianza Lima confirmó mediante un comunicado médico la baja de Paolo Guerrero tras sufrir un inconveniente físico durante las prácticas de la semana.

Publicidad

El atacante blanquiazul no podrá estar presente en el vital compromiso frente a Cusco FC. La noticia genera preocupación entre los aficionados sobre su tiempo real de recuperación.

Paolo Guerrero no jugará contra Cusco FC por lesión confirmada. (Foto: X).

El diagnóstico del cuerpo médico para Paolo Guerrero

Según el reporte oficial difundido por la institución, los exámenes médicos detectaron que Paolo Guerrero presenta un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo. La molesta dolencia le impidió completar la última sesión de entrenamientos.

Publicidad

Actualmente, el delantero ya se encuentra realizando sus trabajos de rehabilitación. El área médica del club está a cargo de monitorear su evolución paso a paso.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

El comunicado oficial no especificó un plazo exacto para su regreso a los terrenos de juego. No obstante, los tiempos habituales de recuperación para este tipo de lesión varían según el tratamiento:

Tratamiento conservador: Si no requiere intervención quirúrgica, la recuperación suele tomar entre 3 y 6 semanas (pudiendo extenderse a 2 o 3 meses si la ruptura es más severa).

Si no requiere intervención quirúrgica, la recuperación suele tomar entre 3 y 6 semanas (pudiendo extenderse a 2 o 3 meses si la ruptura es más severa). Tratamiento quirúrgico: En caso de que la lesión requiera operación, la baja deportiva puede ser de 3 a 6 meses.

Publicidad

Un duro golpe para el ataque blanquiazul

La ausencia de Paolo Guerrero representa una pérdida significativa en el esquema táctico para afrontar la recta final del torneo. El comando técnico deberá reconfigurar su alineación ofensiva mientras espera el retorno del experimentado atacante.

DATOS CLAVE

Paolo Guerrero sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo.

Alianza Lima confirmó que el delantero se perderá el duelo ante Cusco FC.

3 a 6 semanas de recuperación le tomará si recibe un tratamiento conservador.