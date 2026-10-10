Paolo Guerrero no juega el Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1: tras el escándalo de su titulación falsa

Alianza Lima cuenta con un problema serio para su visita a Cusco FC. No podrá contar con Paolo Guerrero, tras una semana bastante complicada.

Alianza Lima afronta horas determinantes en el Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto blanquiazul debe visitar la altura para medirse ante Cusco FC en un duelo clave. Sin embargo, la atención está puesta en Paolo Guerrero.

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El ‘Depredador’ no formará parte de la nómina de convocados por Pablo Guede. La decisión llega tras una semana complicada para el atacante. Su ausencia responde a problemas físicos y al impacto mediático reciente.

Paolo Guerrero no jugará contra Cusco FC por la Liga 1. (Foto: X).

Las razones de su baja para el choque en Cusco

El periodista Marcello Merizalde dio detalles sobre el estado del delantero nacional. Guerrero sufrió un desgarro en los entrenamientos que frenó su proceso de reintegración. Además, fue captado recientemente utilizando una bota ortopédica.

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Esta situación física le impide estar al cien por ciento para la exigencia de la altura. Ante esto, el comando técnico prefirió no arriesgarlo en esta jornada. El estratega argentino reestructurará su ataque para sumar puntos vitales.

El trasfondo del escándalo internacional

La baja deportiva coincide con el impacto del caso denunciado desde Brasil. Un informe periodístico vinculó al atacante con una red de licencias irregularmente emitidas para director técnico. La investigación señala la emisión de diplomas apócrifos a varios futbolistas sudamericanos.

Las pesquisas en territorio brasileño indican que las credenciales no cumplían los requisitos de la ATFA. Aunque los reportes aclaran que los jugadores habrían sido víctimas de una estafa, la noticia causó gran revuelo. La presión mediática rodea al capitán íntimo en las últimas horas.

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El plan de Pablo Guede sin su capitán

Alianza Lima deberá rearmar su esquema táctico para visitar el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El técnico apostará por variantes en la ofensiva para suplir la jerarquía del experimentado delantero. El objetivo es mantener el paso firme en la pelea por el título nacional.

Por su parte, Paolo Guerrero continuará con su proceso de rehabilitación. Se espera que pueda reaparecer en los decisivos encuentros del cierre de la temporada. El entorno blanquiazul aguarda por su pronta recuperación.

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