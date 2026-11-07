El análisis de Roberto Mosquera tras no cuidar el resultado ante ADT: “Merecimos ganar”

Roberto Mosquera habló en conferencia de prensa y mostró su parecer tras el empate de Sporting Cristal ante ADT en Tarma. En resumen, aseguró que debieron regresar a Lima con los tres puntos.

Sporting Cristal dejó escapar una tremenda oportunidad para consolidarse como único puntero del Torneo Clausura 2026 y así tener la primera opción para llevárselo en las próximas semanas. El empate a último momento ante ADT en la ciudad de Tarma evidenció un sabor amargo en la interna del equipo, así que Roberto Mosquera habló con los medios locales para analizar lo que pasó.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Señalando que Sporting Cristal mereció la victoria a como de lugar y resaltando el respeto merecido hacia un ADT que peleó el resultado hasta el último aliento, Roberto Mosquera también hizo énfasis en que no tuvieron por qué haber cometido una infracción cuando no existía ningún peligro de por medio. Sin mencionar a Catriel Cabellos, se sabe que la molestia pasa por dicha jugada.

“Triste por el desenlace. Creo que hicimos un partido para ganarlo y en el último minuto hacemos una falta donde no había peligro. Nos ajusticiaron. Hubo una distancia muy clara entre lo que hicimos nosotros para ganar el partido porque tuvimos todos los méritos, pero estas cosas suceden en el fútbol y van a seguir sucediendo. Son improntas que nadie termina de entender“; expresó Roberto Mosquera en conferencia de prensa luego del empate 1-1 en Tarma.

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En cuanto al nivel de Sporting Cristal y a las expectativas para la última fecha del Torneo Clausura 2026, mencionó: “Estoy orgulloso, aunque el dolor también es por lo que corrimos y lo bien que jugamos. Terminar así causa dolor. Nosotros somos profesionales. Tenemos que ganar el próximo partido, al margen de lo que pase en los otros. Hasta ahora estamos haciendo una labor impecable. Estas cosas tiene el fútbol y el fútbol es para personas que tienen carácter”.

¿Qué necesita Sporting Cristal para llevarse el Torneo Clausura 2026?

Luego del doloroso empate ante ADT en el Estadio Unión Tarma y que complica las aspiraciones del equipo para llevarse el Torneo Clausura 2026 ya que ahora no dependen de sí mismos para cumplir con el objetivo, Sporting Cristal tendrá que levantar cabeza y prepararse de la mejor manera para recibir a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo el próximo domingo 22 de noviembre.

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Dicho esto, los cerveceros todavía tienen chances y necesitan a como de lugar que Universitario de Deportes y Sport Huancayo no suman tres puntos en sus siguientes partidos ante CD Moquegua y Cienciano, respectivamente. Solo en esa instancia es que Sporting Cristal podría mirar con mayor optimismo la última fecha de un Torneo Clausura 2026 que de todas maneras estará de candela.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Roberto Mosquera lamentó el empate 1-1 de Sporting Cristal ante ADT en Tarma.

lamentó el empate 1-1 de ante en Tarma. Sporting Cristal enfrentará a Cienciano el 22 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo .

enfrentará a el en el . Sporting Cristal necesita que Universitario y Sport Huancayo no ganen sus próximos encuentros.