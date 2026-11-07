No jugaría ante CD Moquegua y revelan cuál es la verdadera situación física de Matías Di Benedetto

Matías Di Benedetto no tiene actividad oficial desde el mes de septiembre y ahora se pudieron conocer más detalles de su condición en la previa del duelo entre Universitario vs. CD Moquegua.

Universitario de Deportes sigue en carrera por la obtención del Torneo Clausura 2026 y necesitan ganar los partidos que le restan para tentar dicha posibilidad. No será un camino sencillo y en principio deberán recibir a CD Moquegua en el Estadio Monumental en un duelo en donde claramente son favoritos. Dicho esto, el nombre de Matías Di Benedetto seguiría estando ausente.

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Fuente: Universitario.

Sin sumar minutos de competencia desde el mes de septiembre tras sufrir un desgarro que luego le traería algunas complicaciones físicas, la situación física de Matías Di Benedetto fue puesta en evidencia durante las últimas horas y se pudo conocer realmente lo que sucede. Además, no está totalmente confirmado de que pueda ser al menos una opción de recambio ante CD Moquegua.

“La recuperación de Di Benedetto fue compleja debido a que el desgarro comprometió el tendón. Aunque estuvo a punto de reaparecer ante Juan Pablo II, una recaída lo obligó a retomar su rehabilitación. Sin embargo, hoy ya se encuentra en óptimas condiciones”; reveló el reconocido portal ‘Colectivo World‘ sobre lo ocurrido con el zaguero central de Universitario de Deportes.

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Asimismo, la siguiente información brindada por el periodista deportivo Gustavo Peralta fue clave para entender la posible ausencia del defensor argentino en el próximo duelo a jugarse en el Estadio Monumental. “A pesar de estar 100% recuperado, es poco probable que sea tomado en cuenta para el duelo ante CD Moquegua debido a la próxima paralización del torneo“.

🚨 INFORMACIÓN SOBRE MATÍAS DI BENEDETTO 🔴🟡



En 'Pepas de la PM', @Gustavo_p4 brindó detalles sobre la situación médica del defensor crema. La recuperación de Di Benedetto fue compleja debido a que el desgarro comprometió el tendón.



Aunque estuvo a punto de reaparecer ante… pic.twitter.com/xAvRlA9X0U — Colectivo WORLD (@ColectivoWORLD) November 6, 2026

El equipo titular de Universitario ante CD Moquegua sin Matías Di Benedetto

Por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes se alista para recibir a CD Moquegua el domingo 8 de noviembre desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Ahora, en cuanto al equipo titular sin contar a Matías Di Benedetto, lo concreto es que no variaría mucho que digamos pensando en lo visto durante las últimas jornadas del campeonato.

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Fabián Bustos llegó para imponer su idea y a la vez darle rodaje a una oncena que viene dándole buenos resultados, a menos de que se anime por algún cambio de última hora. Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera serían los elegidos.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Matías Di Benedetto no juega desde septiembre por un desgarro que comprometió el tendón.

no juega desde septiembre por un desgarro que comprometió el tendón. Matías Di Benedetto está recuperado, pero no jugaría ante CD Moquegua por la paralización.

está recuperado, pero no jugaría ante por la paralización. Universitario recibe a CD Moquegua el domingo 8 de noviembre a las 20:30 horas.