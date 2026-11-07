Con Renzo Garcés: las 5 bajas de Alianza Lima para enfrentar a Los Chankas en Andahuaylas

Alianza Lima visita a Los Chankas en la altura de la ciudad de Andahuaylas y no la tendrán sencilla. Los íntimos presentan diversas ausencias, algunas por lesión y otras por decisión técnica de Pablo Guede.

Alianza Lima pretende seguir en carrera para llevarse el Torneo Clausura 2026 y así no tener que disputar ninguna definición por el título nacional. El primer objetivo será Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas y en base a ello es que los victorianos cuentan con una lista de hasta cinco jugadores que no podrán ser opciones, entre ellos Renzo Garcés como uno de los más preponderantes.

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Como se recuerda, Renzo Garcés salió golpeado de la nariz en el duelo entre Alianza Lima vs. Cienciano en Matute e incluso por dicha situación es que tampoco fue convocado a la Selección Peruana con miras al amistoso internacional ante Bolivia. Ahora, no es el único sentido ya que Paolo Guerrero sigue sin recuperarse y no viajó a Andahuaylas junto a sus compañeros.

¡CONFIRMADO! Renzo Garcés no viaja a Andahuaylas con Alianza Lima.#CuandoTeMentí https://t.co/YOLANbxbks — José Varela (@theatharis) November 7, 2026

Las demás ausencias de Alianza Lima se deben a decisión netamente técnica, tal y como son los casos de Cristian Neira, Josué Estrada y Piero Cari. Estos tres protagonistas han sumado muy pocos minutos en lo que va del Torneo Clausura 2026, así que seguramente no generan ninguna sorpresa en los hinchas el hecho de que no tengan chances de enfrentar a Los Chankas.

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Pablo Guede también estará ausente en el partido Los Chankas vs. Alianza Lima

Luego de oficializarse la sanción disciplinaria a Pablo Guede por su comportamiento en el Estadio Alberto Gallardo del pasado jueves 29 de octubre, el entrenador de Alianza Lima no podrá dirigir el encuentro frente a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas. Es más, el argentino no podrá estar en la zona técnica de los íntimos en lo que resta del Torneo Clausura 2026.

A pesar de dicho escenario, se ha podido conocer que Pablo Guede sí viajó junto a la delegación de Alianza Lima en una clara señal de acompañar al equipo y seguir firmes en el objetivo colectivo. Seguramente lo veremos en una de las tribunas del Estadio Los Chankas o en todo caso se quedará en los vestuarios y quien lo reemplazará será su asistente técnico Brayan Angulo.

Cómo te adelanté. Pablo Guede viajó a Andahuaylas con Alianza Lima.



La cobertura de @jordyxflores para Gerson Cuba Channel y @DpasePe



✅✍🏻 https://t.co/9XzjaRNnV4 pic.twitter.com/CIXgt8adTT — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) November 7, 2026

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La lista completa de convocados de Alianza Lima para visitar a Los Chankas

Arqueros | Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

Defensas | D’Alessandro Montenegro, Mateo Antoni, Nicolás Díaz, Marco Huamán, Luis Advíncula, Cristian Carbajal, Jussepi García y Gianfranco Chávez.

Volantes | Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Kevin Quevedo.

Delanteros | Federico Girotti y Luis Ramos.

Horarios de Los Chankas vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

11:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

12:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

13:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

14:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

15:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

19:00 | Españ

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Canales de Los Chankas vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

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