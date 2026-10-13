¿Qué pasa con Paolo Guerrero? No juega ante Atlético Grau y su regreso es incierto

Paolo Guerrero no juega desde el 29 de agosto. Se había recuperado de un desgarro, pero no pudo estar ante Cusco FC. ¿Cómo es su situación?

Paolo Guerrero es uno de los grandes ausentes en Alianza Lima durante los últimos partidos de Liga 1. Es que el experimentado delantero está recuperándose de una nueva lesión que lo mantiene marginado del primer equipo. Así, su vuelta a las canchas no tiene una fecha exacta y es un dolor de cabeza para Pablo Guede.

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Alianza Lima ha perdido a Paolo Guerrero en los últimos cuatro partidos del Torneo Clausura 2026. Es que antes del partido ante Juan Pablo II College sufrió un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo. Así también perdió la oportunidad de estar en el clásico ante Universitario. Y tampoco estuvo ante ADT.

Luego de esto, vino el parón internacional, el cual le permitió recuperarse de esa lesión. Sin embargo, un nuevo inconveniente físico lo dejó afuera ante Cusco FC. El cuadro blanquiazul confirmó, en un comunicado oficial, que sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo.

El comunicado oficial de Alianza Lima sobre Paolo Guerrero (Oficial).

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Ahora, esta lesión lo deja fuera del conjunto íntimo, al menos por el partido ante Atlético Grau, mientras realiza su rehabilitación. La gran incógnita pasa por el partido para su vuelta. Esto será evaluado por Pablo Guede y el comando médico.

Esteban Pavez debería volver en Alianza Lima

Ante Cusco FC, Esteban Pavez fue otra de las bajas importantes que tuvo el conjunto íntimo. Su ausencia no se debió a una lesión en particular, sino a algunas molestias menores. Se espera su regreso para el partido ante Atlético Grau en Matute.

Pavez ha sido una de las piezas fundamentales del equipo de Pablo Guede en el mediocampo. Por eso, su ausencia en Cusco llamó la atención. Aunque, ahora, debería volver al equipo titular de Alianza en un partido que necesita sumar de a tres puntos sí o sí.

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Hora, día y dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Atlético Grau

Alianza Lima vs. Atlético Grau se juega este sábado 17 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 20:30 horas. El partido se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play.

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