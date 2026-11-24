Alianza Lima informó que el entrenador del primer equipo tuvo que ser operado de urgencia. Mira el comunicado del club y cómo está el argentino.

Alianza Lima sacó un comunicado donde informó que el entrenador del primer equipo, Pablo Guede, fue intervenido quirúrgicamente de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda. Por este motivo, no ha podido estar presente en el último entrenamiento de este martes.

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Según informó Alianza Lima, luego del partido ante FC Cajamarca, Pablo Guede tuvo que ingresar a una clínica para ser operado por este cuadro de apendicitis aguda. “La operación se realizó con total éxito y el entrenador se encuentra estable, evolucionando favorablemente bajo la supervisión constante del cuerpo médico de la clínica y de nuestra institución“, reza el comunicado.

Ahora, para el entrenador argentino queda la recuperación, la cual iniciará de inmediato, a fin de que pueda reincorporarse a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días. Por lo cual, no corre peligro su presencia para la final nacional.

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Según el conjunto íntimo, las sesiones de trabajo para las prácticas de los próximos días estará a cargo de su comando técnico. Por lo tanto, Emiliano Papa y Brian Angulo estarán al frente de los entrenamientos.

El comunicado de Alianza Lima sobre el estado de Pablo Guede

A continuación, el comunicado oficial completo de Alianza Lima sobre lo ocurrido con Pablo Guede, su estado de salud y cómo procederá el club con el comando técnico y los correspondientes entrenamientos del primer equipo:

Arriba Alianza, toda la vida

COMUNICADO

El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente:

Una vez culminado el encuentro contra FC Cajamarca por la decimoséptima fecha del Torneo Clausura Liga 1 2026, nuestro entrenador Pablo Guede fue trasladado a la clínica y fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia por un cuadro de apendicitis aguda.

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La operación se realizó con total éxito y el entrenador se encuentra estable, evolucionando favorablemente bajo la supervisión constante del cuerpo médico de la clínica y de nuestra institución.

De acuerdo con las indicaciones médicas, el profesor iniciará de inmediato su proceso de recuperación y se reincorporará a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días.

Durante su ausencia, las sesiones de trabajo están a cargo de su comando técnico, manteniendo sin alteraciones la planificación establecida. El equipo está totalmente unido y comprometido con conseguir el objetivo principal que se trazó a inicios de año.

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Club Alianza Lima

El comunicado oficial de Alianza Lima con el estado de Pablo Guede (oficial).

DATOS CLAVE