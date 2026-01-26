Alianza Lima habría encontrado al quinto indisciplinado que rompió la concentración en Uruguay

El entorno de Alianza Lima se encuentra en máxima alerta tras las recientes revelaciones del programa periodístico Doble Punta. Según la información difundida, el extremo ecuatoriano Eryc Castillo sería el quinto jugador implicado en los actos de indisciplina ocurridos durante la pretemporada en Uruguay.

Alianza Lima analiza el posible quinto indisciplinado

La noticia surge a partir de las declaraciones de los conductores del programa, quienes mencionaron que el nombre de Castillo figura de manera explícita en las manifestaciones del caso. Junto a él, también se ha señalado a Pedro Aquino, quien ya habría enfrentado consecuencias directas por parte de la directiva blanquiazul.

El documento legal que detalla los hechos indicaría que Castillo estuvo presente en el entorno de la reunión donde se encontraban Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Aunque inicialmente se manejó con hermetismo, la filtración de su nombre sugiere que el jugador habría abandonado el lugar junto a Aquino en un momento determinado.

Para la interna de Alianza Lima, esta noticia representa un golpe devastador en la planificación deportiva del 2026. La posibilidad de sancionar a un quinto futbolista titular genera un vacío difícil de llenar para el cuerpo técnico, que busca imponer disciplina estricta en el plantel.

Eryc Castillo jugando con Alianza Lima. (Foto: Edson Ochoa Luján).

La directiva íntima se encuentra actualmente contrastando la información con cautela para determinar el grado de responsabilidad del futbolista ecuatoriano. De confirmarse su participación activa, el club aplicaría el reglamento interno de la misma forma que lo hizo con los otros cuatro seleccionados implicados.

El ambiente en La Victoria es de total incertidumbre mientras los hinchas exigen transparencia total sobre lo sucedido en tierras uruguayas. Por ahora, el futuro de Eryc Castillo en la institución pende de un hilo, a la espera de un comunicado oficial que ratifique o desmienta su separación definitiva.

¿Quiénes son los castigados en Alianza Lima?

Hasta ahora, el expediente menciona los nombres de Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Sergio Peña, Pedro Aquino, y ahora último Eryc Castillo. Además, se especula que el mediocampista, que solía jugar en Sporting Cristal, habría sido apartado del equipo profesional tras la aparición de pruebas sólidas en su contra.

¿Cuál será la decisión dentro Alianza Lima?

Alianza Lima implementó cláusulas de conducta rigurosas para la temporada 2026. Estas estipulaciones permiten una rescisión de contrato más sencilla en caso de faltas graves. La gerencia deportiva tiene programada una reunión de emergencia en los próximos días para determinar las sanciones definitivas que se aplicarán antes del siguiente compromiso oficial.

Eryc Castillo podría ser sancionado dentro de Alianza Lima. (Foto: X).

