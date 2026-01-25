Es tendencia:
Cambió todo en Alianza Lima: Mr. Peet reveló el refuerzo que llegará para reemplazar a Carlos Zambrano

Pablo Guede tomaría drásticas medidas en el plantel de Alianza Lima pensando en reforzar la línea defensiva. A continuación, los detalles.

Por Renato Pérez

Carlos Zambrano y Mr. Peet.
Carlos Zambrano y Mr. Peet.

Alianza Lima empezó a darle vuelta a la página luego del escándalo que remeció la interna de la institución. El más reciente triunfo por 3-0 ante Inter Miami en ‘La Noche Blanquiazul 2026 fue un nuevo aire para el equipo y ahora incluso se habla de que podrían darse algunos fichajes, como por ejemplo sería el caso de reemplazar rápidamente a Carlos Zambrano en la línea defensiva.

De acuerdo a una reciente información de Peter Arévalo, reconocido comunicador deportivo e hincha confeso de Alianza Lima, pudimos conocer que el comando técnico estaría evaluando la posibilidad de utilizar el último cupo de extranjero en el acompañante de Renzo Garcés, con lo cual se darían algunos movimientos para acoplar la última línea del equipo.

“Quieren o están evaluando si tienen la necesidad de que el séptimo cupo extranjero sea para la pareja de Garcés y que Antoni pase a disputar el puesto con Carvajal, como se dio en el partido ante Inter Miami. Eso es información, no es opinión. Alianza tiene poco tiempo para decidir, muy poco tiempo porque el campeonato empieza ya. Y además, el tema es que encaje dentro de lo que está trabajando Pablo Guede“; reveló el popular ‘Mr. Peet‘ en ‘Madrugol‘.

El resurgir de Alianza Lima frente a Inter Miami en ‘La Noche Blanquiazul 2026’

Luego de conocer la gravedad de la denuncia por abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, Alianza Lima necesitaba reencontrarse con sus hinchas y celebrar un triunfo. Así lo consiguieron el día de ayer en el marco de ‘La Noche Blanquiazul 2026‘ jugando ante Inter Miami en el Estadio Alejandro Villanueva y goleando de forma contundente por 3-0.

Tras el 3-0 a Inter Miami, Alan Cantero reveló las cuatro palabras que le dijo Messi cuando vio su tatuaje

ver también

Tras el 3-0 a Inter Miami, Alan Cantero reveló las cuatro palabras que le dijo Messi cuando vio su tatuaje

De principio a fin, los dirigidos técnicamente por Pablo Guede se mostraron muy superiores. Con figuras destacadas como Paolo Guerrero, Luis Ramos y Alan Cantero, el equipo blanquiazul supo celebrar de estupenda manera en el barrio de Matute y quedaron listos para el debut en la Liga 1 2026 que tendrán el próximo fin de semana cuando visiten a Sport Huancayo.

Día y hora del debut de Alianza Lima en la Liga 1 2026

En el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo en condición de visita el próximo viernes 30 de enero a las 12:00 horas en el Estadio IPD Huancayo. No hay duda alguna de que será un estreno realmente complicado para los victorianos, sobre todo cuando el rival siempre se hace fuerte en su casa aprovechando el clima y la altura que podría perjudicar las planificaciones de Pablo Guede junto a su comando técnico.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima venció 3-0 a Inter Miami en el marco de ‘La Noche Blanquiazul 2026’.
  • Peter Arévalo informó que evalúan usar el séptimo cupo extranjero para reemplazar a Carlos Zambrano.
  • El debut en Liga 1 contra Sport Huancayo será el viernes 30 de enero a las 12:00 horas.
