Alianza Lima hace anuncio de última hora: se va futbolista extranjero y se libera un cupo

Alianza Lima libera cupo con la salida de este futbolista extranjero. Ahora podrán contratar un jugador de campo, solicitado por Pablo Guede.

Alianza Lima sacudió el mercado de pases del fútbol peruano con una noticia de alto impacto. La institución victoriana confirmó oficialmente la salida del guardameta boliviano Guillermo Viscarra tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato.

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A través de sus canales oficiales, el club victoriano dedicó un emotivo mensaje de despedida al portero de la selección de Bolivia. La noticia cayó como una sorpresa a medias para la hinchada, pero responde a un movimiento estrictamente estratégico de la directiva.

Alianza Lima despide a Guillermo Viscarra. (Foto: X).

Las noches épicas de Guillermo Viscarra

La partida de “Billy” Viscarra no es una salida más en Matute, sino el fin de una etapa marcada por hazañas internacionales. Durante su año y medio en el club, el guardameta firmó actuaciones memorables que quedaron grabadas en la retina del hincha blanquiazul.

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La hazaña en La Bombonera: En la Copa Libertadores 2025, Viscarra se vistió de héroe ante Boca Juniors al detener el penal decisivo a Alan Velasco en una tanda dramática que metió a Alianza en la siguiente fase.

En la Copa Libertadores 2025, Viscarra se vistió de héroe ante Boca Juniors al detener el penal decisivo a Alan Velasco en una tanda dramática que metió a Alianza en la siguiente fase. El muro ante Grêmio: Por la Copa Sudamericana 2025, el golero boliviano tuvo una actuación consagratoria en Brasil, ahogándole el gol a figuras como Martin Braithwaite para sellar un pase histórico a cuartos de final.

Por la Copa Sudamericana 2025, el golero boliviano tuvo una actuación consagratoria en Brasil, ahogándole el gol a figuras como Martin Braithwaite para sellar un pase histórico a cuartos de final. Garantía ante Católica: En la misma llave de Sudamericana, el arquero registró más de cinco atajadas clave en el partido de ida en Lima para mantener su portería en cero y encaminar la clasificación.

En la misma llave de Sudamericana, el arquero registró más de cinco atajadas clave en el partido de ida en Lima para mantener su portería en cero y encaminar la clasificación. Regularidad bajo el arco: Sumó más de 50 partidos oficiales defendiendo la camiseta victoriana con una presencia permanente en los torneos continentales de la CONMEBOL.

El motivo real tras la salida de Viscarra

La rescisión de contrato por mutuo acuerdo entre Alianza Lima y Guillermo Viscarra no solo responde a un ciclo cumplido en lo deportivo. La razón principal de la directiva radica en la necesidad urgente de liberar una plaza de jugador extranjero dentro del primer equipo.

Liberación de cupo: Con la salida de Viscarra, el club blanquiazul habilita la plaza internacional que tenía bloqueada para la segunda parte de la temporada.

Con la salida de Viscarra, el club blanquiazul habilita la plaza internacional que tenía bloqueada para la segunda parte de la temporada. Acuerdo en buenos términos: La dirigencia y el futbolista acordaron la desvinculación de mutuo acuerdo, reconociendo el profesionalismo brindado en todo su periodo.

La dirigencia y el futbolista acordaron la desvinculación de mutuo acuerdo, reconociendo el profesionalismo brindado en todo su periodo. Agradecimiento oficial: El club resaltó su compromiso durante la temporada 2025, asegurando que su nombre quedó registrado en un capítulo importante de la historia de la institución.

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Nicolás Díaz a un paso de Alianza Lima

La liberación del cupo de extranjero abre inmediatamente la puerta para la llegada del ansiado refuerzo defensivo. El chileno Nicolás Díaz se perfila como el gran fichaje de Alianza Lima para potenciar la zaga en lo que resta del año.

El defensor central de 27 años, procedente de la Liga MX, llega mediante una cesión a préstamo por una temporada con opción de compra. Su fichaje es una petición exclusiva del director técnico Pablo Guede, quien lo conoce a la perfección de su paso por Palestino.

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Comunicado oficial de Alianza Lima. (Foto: X).

Díaz aporta perfil zurdo, excelente salida limpia desde el fondo y una versatilidad táctica que le permite jugar tanto como central en línea de tres o como lateral por la banda izquierda. Su anuncio oficial por parte de la administración victoriana es cuestión de horas.

DATOS CLAVE

Guillermo Viscarra rescindió su contrato con Alianza Lima para liberar un cupo de extranjero.

50 partidos oficiales disputó el guardameta boliviano durante su año y medio en Matute.

Nicolás Díaz llegará a préstamo por una temporada procedente de la Liga MX.