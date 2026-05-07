“No está roto”: Alianza Lima confirma el motivo por el que Pedro Aquino está borrado por Pablo Guede

Alianza Lima atraviesa un buen momento al ser líder del Torneo Apertura 2026. Con rendimientos sobresalientes de varios de los jugadores, hay otros protagonistas que prácticamente están siendo borrados de las planificaciones de Pablo Guede. Este es el caso de Pedro Aquino, quien en la presente temporada tan solo disputó un partido que fue en el triunfo 3-1 ante FBC Melgar en Matute.

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Fuente: Alianza Lima.

A raíz de esta complicada situación que atraviesa Pedro Aquino en Alianza Lima, pese a que en su momento fue uno de los fichajes más importantes del fútbol peruano, Fernando Cabada dio detalles de lo que realmente sucedería en la interna del plantel. Resulta que el volante no tiene ninguna lesión que le impida competir y que las decisiones son netamente del comando técnico.

“No es que él no pueda jugar o que está roto. Nosotros tenemos un equipo con varias alternativas de juego, hay posiciones que están cubiertas por tres o cuatro y otras por dos. Nosotros le damos al área deportiva y al director técnico una responsabilidad, que es lograr los objetivos y para eso nos piden una cantidad de recursos”; explicó Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, en una reciente entrevista con el programa digital ‘Full Deporte‘.

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Luego detalló las variantes con las que cuenta Alianza Lima en el mediocampo y que es una decisión Pablo Guede. “El recurso de Pedro fue contratado antes, no fue solicitado por Pablo. El tema es sencillo, el DT encuentra siempre combinaciones importantes entre jugadores y si no ha encontrado la sociedad adecuada ahí, probablemente queda afuera el jugador. Yo no diría que no logra el nivel. Es un gran jugador, pero no ha calzado dentro del esquema”.

El escándalo mediático de Pedro Aquino que podría borrarlo definitivamente de Alianza Lima

Pedro Aquino fue protagonista de un ‘ampay’ televisivo el pasado lunes 4 de mayo en el programa ‘Magaly TV‘. En una situación bastante comprometedora, por decir lo menos, junto a una mujer que no era su esposa, es que las miradas fueron en contra del volante de Alianza Lima y hace algunas horas se pudo apreciar un comunicado de la madre de sus hijos anunciando la separación.

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Si bien desde Alianza Lima no se han pronunciado al respecto y es muy probable que tampoco lo hagan al seguramente manejar el tema en la interna, es sabido que esta clase de situaciones no siempre caen bien a un entrenador y peor aún de la exigencia de Pablo Guede que quiere a todos los jugadores metidos en el objetivo. Por ende es que Pedro Aquino podría quedar muy al margen de los planes del comando técnico y ahora sí por una razón que no es futbolística.

DATOS CLAVES

Pedro Aquino solo ha disputado un partido con Alianza Lima en la temporada 2026 .

solo ha disputado un partido con en la temporada . El administrador Fernando Cabada afirmó que la suplencia de Pedro Aquino es por decisión técnica.

afirmó que la suplencia de Pedro Aquino es por decisión técnica. El programa Magaly TV difundió un informe comprometedor sobre el volante el 4 de mayo.