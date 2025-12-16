Universitario se desmantela y el próximo jugador con destino Colombia, no es Rodrigo Ureña

Universitario de Deportes volvió a hacer una gran temporada este 2025. El cuadro de Ate consiguió el Tricampeonato, algo que los deja como los mejores del Perú por lejos. Pero claro, esto ha hecho que los clubes del extranjero vean con muy buenos ojos a varios de los jugadores del conjunto ‘crema’. Y posiblemente se pueda venir una importante cantidad de bajas en el plantel principal.

Uno de los nombres que suena muy fuerte para salir del cuadro de Ate es Rodrigo Ureña. Parece que la relación con el club no es la mejor, el jugador está pensando en partir y comenzar una nueva historia. Es por esa razón que su destino tiene escrito el país de Colombia para jugar por Millonarios. Eso sí, no sería el único que termine en esta Liga.

Rodrigo Ureña, volante de Universitario (Foto: Universitario).

¿Qué jugador dejaría Universitario para irse a Colombia?

Este futbolista no es otro que José Rivera, quien no logró ser uno de los habituales en el once titular de Universitario. Pero cada que ingresó en el segundo tiempo logró marcar la diferencia, siendo un jugador determinante en varios partidos con sus goles que salvaron el resultado.

Producto de sus goles ha hecho que en Colombia lo vean como una opción importante para poder ficharlo. Según el periodista Ernesto Macedo, hay un interés por 2 equipos de este país. Por el momento no hay nada confirmado, pero se espera que la próxima semana ya se pueda tener el panorama más claro sobre su futuro.

José Rivera podría dejar Universitario (Foto: X).

Hay que mencionar que Rivera tiene contrato con Universitario hasta finales de este 2026. El cuadro ‘crema’ tiene la intensión de renovarle sabiendo que es un jugador que termina siendo útil como fondo de armario para cuando se necesita un cambio. Pero este también busca un rol más protagónico, lo cual podría hacer que piense en dar el gran salto al extranjero.

En este caso hay que mencionar que el ‘Tunche’ no es un jugador para nada joven. Tiene exactamente 28 años de edad, por lo tanto busca tener más protagonismo y sabe que por el momento en la ‘U’ no lo tendrá. Algo que podría pesar para que tome una decisión final.

El grito de gol del Tunche Rivera (Foto: Universitario).

Los grandes números de José Rivera en Universitario

José Rivera llegó en el año 2023 a Universitario de Deportes desde Carlos A. Mannucci. Se dio su fichaje como un jugador desconocido, que venía de hacer una temporada aceptable y que Juan Reynoso ya lo estaba probando en la Selección Peruana.

En total son 100 los partidos que ha disputado el ‘Tunche’ con la camiseta de la ‘U’, en los cuales ha hecho un total de 26 goles, 3 asistencias y todo esto en 3441 minutos. Hablamos de 1 gol cada 132 minutos (Casi 1 partido y medio).

