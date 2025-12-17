El exfutbolista de Alianza Lima, Guillermo Enrique, ha desatado una controversia al ventilar públicamente la falta de orden y la indisciplina que, según él, dominaron la interna del club durante la temporada 2025. Tras culminar su vínculo, el defensor argentino rompió su silencio en una entrevista con TV Perú Deportes, señalando directamente a la gestión del entrenador Néstor Gorosito y la permisividad institucional.

Alianza Lima envuelta en fuertes indisciplinas

Enrique confirmó los persistentes rumores sobre la conducta extra-deportiva de algunos miembros del plantel. “En Alianza se habló prácticamente todo el año de esas situaciones, esos videos de jugadores que salieron en juergas y fiestas”, declaró, indicando que estos actos eran de conocimiento interno y generaban inestabilidad, afectando el rendimiento del equipo en las competiciones oficiales.

Guillermo Enrique en su presentación con Alianza Lima. (Foto: X).

Uno de los aspectos más críticos de su testimonio fue la ineficacia de la directiva y el cuerpo técnico para controlar estos comportamientos, que calificó de “incontrolables”. El lateral sugirió que la falta de “mano dura” facilitó la exposición mediática de los jugadores en situaciones comprometedoras, poniendo en duda la solidez de la imagen institucional.

Guillermo Enrique contó toda la interna

Para enfatizar la gravedad de la situación, Enrique contrastó la disciplina en Alianza con la rigurosidad del fútbol argentino, donde las faltas son advertidas y, ante la reincidencia, conllevan una separación drástica. Esta analogía subraya la ausencia de sanciones ejemplares en el club blanquiazul, permitiendo que la falta de profesionalismo se repitiera sin consecuencias significativas.

Las declaraciones de Enrique intensifican las críticas hacia Néstor Gorosito, exponiendo un liderazgo que, a su juicio, fue incapaz de imponer el respeto y el profesionalismo necesarios fuera del campo. Esta debilidad en el manejo de grupo se postula ahora como una causa fundamental del fracaso deportivo del proyecto.

Alianza Lima estuvo en serios problemas

Finalmente, las revelaciones del argentino obligan a la administración de Alianza Lima a una profunda autocrítica y a una inmediata reestructuración de sus políticas internas. Con la pérdida de la disciplina expuesta, el club tiene el desafío de recuperar el orden para aspirar nuevamente a la élite. El testimonio de Enrique no solo destapa las grietas del vestuario, sino que también señala el caos y el bajo compromiso como protagonistas de la temporada.

