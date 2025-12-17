El mercado de fichajes en el fútbol peruano se ha dinamizado con la reciente oficialización de Pablo Guede como el nuevo director técnico de Alianza Lima. El estratega argentino, enfocado en el proyecto deportivo para el 125 aniversario del club, ya ha identificado a los jugadores esenciales para su esquema. La directiva blanquiazul, siguiendo sus indicaciones, ha intensificado las negociaciones para asegurar a un futbolista que Guede conoce bien y considera fundamental para su propuesta ofensiva.

Refuerzo muy importante para Pablo Guede

Según la información del periodista deportivo de José Varela, es la principal prioridad en Matute. El volante ofensivo argentino, Alan Cantero, cuyo pase pertenece a Godoy Cruz, es el foco de una negociación clave para darle estabilidad al plantel íntimo. A diferencia de cesiones anteriores, la administración de Alianza Lima busca realizar una inversión significativa para adquirir el patrimonio del club con un jugador de rendimiento comprobado.

Alan Cantero podría seguir en Alianza Lima. (Foto: X).

La operación de compra se encuentra en una fase decisiva. El objetivo de Alianza Lima es adquirir el 80% de la ficha de Alan Cantero, lo que refleja la gran confianza en su talento y proyección. Aunque aún no hay un acuerdo sellado, las conversaciones han avanzado de manera positiva, impulsadas por el deseo de Cantero de jugar en Perú bajo la dirección de Guede, quien ha demostrado saber potenciar sus cualidades.

Alianza Lima quiere comprar a Alan Cantero

La presencia de Pablo Guede en el banquillo es el factor determinante para esta contratación. El técnico es partidario de un fútbol dinámico, presión alta y verticalidad, características que Alan Cantero exhibe naturalmente. Guede necesita intérpretes adaptados al medio local y con la “rebeldía” necesaria para ser decisivos en ataque, requisitos que el ex de Barracas Central cumple ampliamente.

Asegurar a Cantero no es solo un refuerzo de nivel para Alianza Lima, sino también una declaración de ambición para la temporada 2026. Tras un periodo de inestabilidad técnica, la gerencia deportiva busca consolidar un bloque ofensivo con sentido de pertenencia. Al adquirir la mayoría del pase, el club se protege de futuras ofertas internacionales y consolida al volante como una pieza clave del proyecto a mediano plazo.

Alan Cantero próximo a cerrarse

Se espera que los últimos detalles financieros y contractuales se definan en los próximos días para que el anuncio se realice oficialmente antes del inicio de la pretemporada. De concretarse, Alan Cantero se convertirá formalmente en el primer gran fichaje de la era Guede, reavivando la ilusión de la hinchada por ver al equipo nuevamente en la cima del fútbol nacional.

