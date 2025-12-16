La llegada de Pablo Guede a Alianza Lima ha generado un cambio inmediato y profundo, superando la mera expectativa de su presentación oficial. El estratega argentino, en su primera conferencia en Matute, no solo definió la ambiciosa ruta deportiva, sino que demostró una integración total al proyecto, participando activamente en la planificación gerencial para configurar el plantel 2026.

Pablo Guede busca el éxito en Alianza Lima

El objetivo central es claro: obtener el título nacional en 2026, año del 125 aniversario del club. Guede prioriza la gloria local, sin descuidar una participación competitiva en la fase previa de grupos de la Copa Libertadores. Su propuesta táctica se centrará en un juego intenso y protagonista, basado en la presión alta y la búsqueda constante del arco rival.

Pablo Guede trabajará en Alianza Lima. (Foto: X).

Además del enfoque táctico, Guede fue enfático en la necesidad de disciplina. Ante la recurrencia de problemas de conducta en temporadas previas, el técnico anunció la implementación de reglas estrictas y la aplicación de “mano dura” si fuera necesario. El mensaje es directo: el éxito grupal prima sobre cualquier individualidad.

Alianza Lima está en reestructuración

La meritocracia será el único criterio de selección, poniendo en cancha a los jugadores en mejor forma, independientemente de su historial o nombre. La colaboración entre Guede y la gerencia deportiva es ya un hecho, según reportes de Gerson Cuba. Esta sinergia ha permitido cerrar la conformación del plantel 2025 en un 90%. Con esta base sólida, la dirigencia se concentra ahora en los detalles finales bajo la dirección del nuevo comando técnico.

Actualmente, los esfuerzos se centran en definir la situación de los cupos de extranjeros. Específicamente, se busca resolver los casos de Alan Cantero y Pablo Lavandeira. Una vez aclarados estos puntos, la mira estará puesta en la incorporación de dos refuerzos foráneos estratégicos: un centrodelantero que asegure una alta cuota de gol y un defensor con la capacidad de actuar también como volante, brindando así mayor versatilidad en el mediocampo y la defensa.

Pablo Guede pisa fuerte en Alianza Lima

Las primeras horas de Pablo Guede en Alianza Lima han sido decisivas. Con la base del equipo casi definida, una filosofía de juego ofensiva y un código de conducta interno estricto, el argentino se establece no solo como entrenador, sino como líder integral del proyecto deportivo, buscando poner fin a la sequía de títulos y devolverle la alegría a la afición.

