Luego de confirmarse la salida de Sergio Peña de Alianza Lima rumbo al Sakaryaspor, club de la Segunda División de Turquía, el director deportivo Franco Navarro rompió su silencio y habló sobre la compleja situación interna que atravesaba el volante peruano tras la denuncia de agresión sexual que lo involucró.

Franco Navarro fue claro al referirse al estado disciplinario de los jugadores separados del plantel principal y explicó que todavía no hay una decisión definitiva a nivel institucional. “Hasta ahora están exceptuados de ir a los entrenamientos, luego me reuniré con los directivos para ver qué se ha definido”, señaló, dejando en evidencia que el tema aún está en evaluación dentro del club.

La salida de Peña al fútbol turco se da en medio de un contexto tenso para Alianza Lima, que buscó resolver su situación deportiva mientras el caso legal seguía su curso. El traspaso al Sakaryaspor representa una salida rápida para el jugador, pero también una forma de descomprimir el conflicto mediático que rodeaba al plantel íntimo.

Además, Franco Navarro también se refirió al mal momento deportivo tras la derrota 1-0 ante 2 de Mayo de Paraguay por la Copa Libertadores, resultado que generó fuertes críticas contra el técnico Pablo Guede y el rendimiento del equipo en Asunción.

¿Qué dijo Navarro tras la caída de Alianza ante 2 de Mayo?

Desde su análisis, Franco Navarro consideró que el resultado no reflejó lo ocurrido en el campo. “El cuerpo técnico analizó y creo que si uno es consciente y analiza, en el primer tiempo Alianza pudo definir el partido”, explicó, defendiendo el planteamiento del comando técnico pese a la caída.

Finalmente, Navarro cerró con una reflexión que resume el sentir del club tras el golpe en Copa. “Pero el fútbol tiene estas cosas y sorpresas y al final terminamos perdiendo un partido que pudimos sacar adelante”, sentenció, marcando que en Alianza Lima reconocen los errores, pero también sienten que el resultado fue más duro de lo que mostró el desarrollo del juego.

Una mujer denunció por agresión sexual a Zambrano, Peña y Trauco

Una chica argentina de 22 años denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el pasado domingo 18 de enero en una de las habitaciones del Hyatt Centric Montevideo.

La postura de Alianza tras la denuncia de agresión sexual contra Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima tomó una decisión sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco luego de conocerse que hay una denuncia por agresión sexual en su contra: separó a los tres jugadores de manera indefinida.

