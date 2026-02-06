‘Chicho’ Salas salió al frente tras la derrota de Alianza Lima por 1-0 ante 2 de Mayo en la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores y dejó un mensaje claro: pidió respetar el proceso del técnico Pablo Guede, aunque no ocultó que él hubiera tomado decisiones distintas en el once titular.

El extécnico blanquiazul fue enfático en defender al actual comando técnico y pidió paciencia a la hinchada. “Hay que respetar los proyectos. Si traes a un entrenador tienes que confiar en él, y más cuando recién es un comando técnico nuevo y recién se está familiarizando con el país, eso va a costar”, señaló Salas en diálogo con RPP.

Además, cuestionó la presión inmediata que existe sobre Pablo Guede tras el mal resultado. “No por perder tres partidos ya lo vas a querer sacar, sea extranjero, nacional o lo que sea”, expresó, dejando en claro que considera injustas las críticas cuando el proyecto recién está comenzando.

Sin embargo, ‘Chicho’ también fue sincero al marcar distancia con algunas decisiones tácticas del DT argentino. Para Salas, Paolo Guerrero y Eryc Castillo debieron ser titulares desde el inicio en Paraguay, considerando su jerarquía y experiencia en este tipo de partidos internacionales.

¿Qué dijo ‘Chicho’ Salas sobre la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima?

‘Chicho’ Salas pidió respetar el proceso del técnico Pablo Guede en Alianza Lima y dejó en claro que por tres partidos perdidos no puedes cambiar a un entrenador. De igual modo, también fue claro al mencionar que él hubiera dispuesto de otra alineación titular ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

Finalmente, Salas cerró con una reflexión contundente sobre el golpe anímico que significa perder en Copa. “Una mala derrota te aniquila y yo creo que presentó lo mejor que tenía”, sentenció, respaldando a Guede en el fondo, pero dejando claro que, desde su mirada, Alianza Lima pudo haber afrontado el partido con otro enfoque desde el arranque.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Alianza Lima y 2 de Mayo vuelven a jugar el próximo miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva, de La Victoria. El cotejo será la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores y se jugará desde las 7:30 PM.

¿Qué resultado necesita Alianza Lima ante 2 de Mayo para seguir en la Copa Libertadores?

Ahora, tras haber perdido en la ida por 1-0, Alianza Lima debe vencer a 2 de Mayo por al menos un gol de diferencia si es que quiere pasar a la Fase 2. Si solo ganan, habrán penales. Y en el caso de que pierda o empate, quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Datos claves

Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en la ida de Copa Libertadores.

‘Chicho’ Salas pidió respetar el proceso de Pablo Guede pese a la derrota.

Paolo Guerrero y Eryc Castillo no fueron titulares en el partido ante el cuadro paraguayo.

