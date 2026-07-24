Reimond Manco confirmó que regresa al fútbol si lo llama este equipo grande de la Liga 1

Reimond Manco está ahora lejos de la vida profesional del fútbol. Es comentarista. Pero, si lo llama un cuadro que ama con locura, regresará.

Reimond Manco ha vuelto a remecer el ambiente del fútbol peruano tras anunciar la única condición que lo haría desempolvar los chimpunes. Pese a estar consolidado en su faceta como comentarista, “El Rei” dejó la puerta abierta para volver a las canchas en una fecha muy especial.

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¿A qué equipo de la Liga 1 volvería Reimond Manco?

Durante su participación en el programa Juego Cruzado, Manco confesó que rompería su retiro si recibe la propuesta de Sport Boys. El atacante es hincha confeso de la escuadra rosada y se siente enormemente motivado por la cercanía del centenario del club chalaco.

Reimond Manco presentado en Sport Boys la temporada 2019. (Foto: X).

Para el exfutbolista, defender a la “Misilera” en su año emblemático representa un sueño pendiente que está dispuesto a cumplir si la directiva decide llamarlo.

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El recuerdo de su retiro oficial en 2025

El ex “Jotita” anunció su retiro oficial del fútbol profesional en julio de 2025, a los 34 años de edad, durante el estreno de su programa digital. En aquel momento puso fin a más de 17 años de carrera tras su paso por Europa, la Selección Peruana y diversos clubes nacionales.

Aquella decisión estuvo marcada por el desgaste físico y desencuentros con el entorno deportivo, pero la oportunidad de tener un “último baile” con el equipo de sus amores ha reavivado sus ganas de competir.

La preparación física previa para su retorno

Manco es consciente de la exigencia de la primera división y dejó en claro que no volvería solo por imagen, sino para aportar soluciones dentro del campo. Por ello, reconoció que para estar listo de cara a la próxima temporada tendría que iniciar su acondicionamiento físico de inmediato.

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🗣️ En Juego Cruzado, Reimond Manco confesó que, si recibe el llamado de Sport Boys para salir del retiro y jugar el año del centenario del club, lo pensaría seriamente y volvería de la mejor manera.



¿Te gustaría… pic.twitter.com/bJoi0clvsB — DENGANCHE (@denganche) July 24, 2026

La hinchada porteña se mantiene a la expectativa en el estadio Miguel Grau, a la espera de que la dirigencia concrete el llamado y se oficialice uno de los retornos más mediáticos de la Liga 1.

DATOS CLAVE

Reimond Manco: volvería al fútbol profesional si recibe la propuesta de Sport Boys.

Julio de 2025: anunció su retiro oficial del fútbol a los 34 años.

Sport Boys: la cercanía de su centenario motiva el retorno del jugador.