Nueva polémica en el fútbol peruano tras el partido entre Alianza Lima y FBC Melgar. El club blanquiazul decidió tomar acciones contra el técnico Juan Reynoso luego de los gestos que realizó al finalizar el encuentro disputado en Matute.

El incidente ocurrió tras el triunfo de Alianza Lima por 3-1, resultado con el que se cerró la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú. Una vez finalizado el partido, Reynoso realizó gestos hacia las tribunas que rápidamente generaron incomodidad entre los hinchas y dirigentes del club íntimo.

Según informó el periodista Gerson Cuba, la institución blanquiazul ya decidió elevar un reclamo formal. “Alianza Lima enviará hoy un reclamo a la Comisión de Disciplina por los gestos realizados ayer por el DT de Melgar, Juan Reynoso, hacia los hinchas luego del encuentro. El club íntimo considera que estos actos representan una incitación a la violencia”, explicó.

Aunque Reynoso declaró posteriormente que no realizó ningún gesto provocativo, las imágenes que circulan en redes sociales mostrarían al entrenador señalando con los dedos el número dos, en aparente referencia a los títulos que consiguió en ese estadio con Universitario.

Los gestos que hizo Reynoso al término del Alianza Lima vs. Melgar. (Foto: X)

¿Qué gestos hizo Juan Reynoso a los hinchas de Alianza Lima?

El gesto tendría un simbolismo especial: Reynoso fue campeón en Matute dos veces contra Alianza Lima, primero como jugador de Universitario en 1993 y luego como entrenador del mismo club en 2009.

La situación revive una rivalidad histórica. Reynoso se formó futbolísticamente en Alianza Lima, pero su paso posterior a Universitario —el clásico rival— dejó una herida que muchos hinchas íntimos consideran una traición. Ese trasfondo explica por qué cualquier gesto del “Cabezón” en Matute suele generar una reacción especialmente intensa.

¿Hasta cuándo Juan Reynoso tiene contrato con Melgar?

Juan Reynoso firmó con Melgar el 5 de agosto del 2025 y tiene vínculo hasta diciembre del 2026, en primera instancia. De todos modos, al final tanto club como entrenador conversarán sobre la renovación.

¿Cuántos años tiene Juan Reynoso?

Juan Reynoso tiene 56 años, es peruano y actualmente es entrenador de Melgar. Con una amplia experiencia en el fútbol peruano y mexicano, el técnico también se puso el buzo de la Selección Peruana.

