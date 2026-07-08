Alianza Lima se sigue preparando para el Torneo Clausura 2026. Pero acaba de perder a dos jugadores importantes, entérate cómo se lesionaron.

Las malas noticias no dan tregua en Matute a pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026. Alianza Lima enfrenta un panorama sumamente complicado debido a dos ausencias inesperadas en el plantel principal.

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El comando técnico liderado por Pablo Guede deberá reestructurar su pizarra de forma urgente. Las lesiones de Renzo Garcés y Alessandro Burlamaqui cambian por completo los planes para el debut del campeonato.

Alianza Lima trabaja en la preparación para el Torneo Clausura 2026. (Foto: X).

La insólita baja de Renzo Garcés en Alianza Lima

El defensor Renzo Garcés, titular indiscutible en el esquema blanquiazul, quedó fuera de las canchas de la manera menos pensada. Según informó el periodista José Varela, el zaguero sufrió un accidente doméstico en el dedo meñique del pie.

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Esta inesperada lesión demandará un tiempo de recuperación de aproximadamente tres semanas. Con esto, se confirma que el defensor central se perderá el arranque del Torneo Clausura.

Alessandro Burlamaqui y su estado físico actual

Por su parte, el periodista Gerson Cuba reveló que el mediocampista Alessandro Burlamaqui presenta un desgarro de primer grado en el psoas. Esta dolencia muscular lo marginó del reciente partido amistoso internacional frente a Deportivo Cali.

A pesar del diagnóstico, el panorama para la pieza clave de Pablo Guede es un poco más alentador. El volante se encuentra en la recta final de su rehabilitación y se integrará a los entrenamientos a la par del grupo la próxima semana.

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El impacto en el esquema de Pablo Guede

Estas bajas representan un duro golpe para el pueblo blanquiazul en el inicio de la temporada. La ausencia de Garcés debilita la línea defensiva, obligando al estratega a buscar variantes en el banco de suplentes.

Alianza Lima tendrá que demostrar el peso de su plantel para superar estas adversidades médicas. El objetivo del club íntimo sigue siendo pelear el título del Clausura 2026 a pesar de los contratiempos.

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