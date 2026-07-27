Alianza Lima toma decisiones radicales después del empate 2-2 frente a Comerciantes Unidos

Alianza Lima no quedó conforme con el trabajo de los árbitros. Por eso, tomaron esta decisión tras el empate 2-2, contra Comerciantes Unidos.

El amargo empate 2-2 ante Comerciantes Unidos en Cutervo por la segunda fecha del Torneo Clausura desató una fuerte respuesta institucional en Alianza Lima. La directiva del club íntimo no se quedó de brazos cruzados e inició acciones inmediatas tras considerar severamente perjudicial el arbitraje en el estadio Juan Maldonado Gamarra.

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Desarrollo del partido y goles en Cutervo

El encuentro estuvo cargado de intensidad y emociones cambiantes desde el pitazo inicial. Alianza Lima se puso en ventaja a los 16 minutos con gol del ecuatoriano Eryc Castillo tras una precisa asistencia de Renzo Garcés. Sin embargo, Comerciantes Unidos logró dar vuelta al marcador con anotaciones de Matías Sen antes del descanso y de Josuee Herrera al inicio del complemento.

Alianza Lima se mueve para buscar justicia en la Liga 1. (Foto: X).

Nuevamente apareció la figura de Eryc Castillo a los 66 minutos para aprovechar un rebote en el área y firmar su doblete, decretando el 2-2 definitivo en la altura de Cutervo. La escuadra blanquiazul buscó la victoria en los minutos finales, pero el marcador no volvió a moverse.

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Las incidencias y la jugada de la polémica

Más allá de los goles, el trámite del partido quedó marcado por una fuerte polémica arbitral que encendió los ánimos. A los 63 minutos, Jairo Vélez recibió un fuerte impacto dentro del área por parte de Alexis Cossio, jugada que fue revisada por el VAR, pero que el juez principal decidió no sancionar como penal.

A este fallo se sumaron las duras críticas de la delegación íntima sobre el manejo disciplinario del cotejo. El club sostuvo que existieron presuntos improperios vertidos por el cuerpo arbitral hacia los futbolistas blanquiazules durante el desarrollo del compromiso.

Reclamo formal y pedido de veto a la CONAR

Ante este escenario, la dirigencia íntima tomó la determinación de presentar un reclamo formal para sentar una postura firme. La medida busca evitar que se repitan arbitrajes similares en los siguientes compromisos decisivos de la temporada.

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El periodista Gerson Cuba reveló los detalles de la medida adoptada por la institución en su cuenta oficial de X: “Alianza Lima presentará un oficio ante la CONAR por el arbitraje del partido de ayer y lo ocurrido en la fecha 2 del Torneo Clausura, partido que terminó 2-2 ante Comerciantes Unidos. Según se pudo conocer, el club solicitaría que Augusto Menéndez y Jesús Cartagena no vuelvan a ser designados para dirigir partidos del cuadro íntimo. Por otro lado, la delegación del primer equipo ya se encuentra en Lima y este lunes tendrá el día libre”.

Retorno a Lima y planificación deportiva

En el plano estrictamente deportivo, el plantel victoriano completó su retorno a la capital tras el agotador viaje desde Cajamarca. El comando técnico otorgó este lunes como día de descanso a los futbolistas para recuperarse del desgaste físico.

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Los entrenamientos se reanudarán el martes en la sede del club, donde el cuerpo técnico trabajará para corregir los desaciertos mostrados en Cutervo. El cuadro blanquiazul buscará dar vuelta a la página rápidamente para no ceder más puntos en la pelea por el título nacional.

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