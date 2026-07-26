Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026 Vía L1 MAX: previa

Con la ausencia de Paolo Guerrero, esta es la lista completa de jugadores con los que contará Pablo Guede para visitar a Comerciantes Unidos.

Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo. Ahora no te pierdas ninguna incidencia del partido y disfruta del minuto a minuto.

Comerciantes Unidos recibe a Alianza Lima el día de hoy en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. En uno de los partidos más importantes de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026, el triunfo es imperativo para ambos equipos y por ello es que a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto gracias al estilo de Bolavip Perú para que no te pierdas ninguna incidencia.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?