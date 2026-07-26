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Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026 Vía L1 MAX: previa

Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo. Ahora no te pierdas ninguna incidencia del partido y disfruta del minuto a minuto.

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Pablo Guede alistó el siguiente equipo titular para visitar esta tarde a Comerciantes Unidos: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Federico Girotti.

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¡Alianza Lima camino al estadio!

La delegación de Alianza Lima se encuentra rumbo al Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo para el duelo ante Comerciantes Unidos.

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¡Los convocados de Alianza Lima!

Con la ausencia de Paolo Guerrero, esta es la lista completa de jugadores con los que contará Pablo Guede para visitar a Comerciantes Unidos.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima!

Comerciantes Unidos y Alianza Lima miden fuerzas el día de hoy en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Sigue el minuto a minuto.

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Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.
© Liga 1 Te Apuesto.Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.

Comerciantes Unidos recibe a Alianza Lima el día de hoy en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. En uno de los partidos más importantes de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026, el triunfo es imperativo para ambos equipos y por ello es que a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto gracias al estilo de Bolavip Perú para que no te pierdas ninguna incidencia.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

  • 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 22:30 | España
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¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
  • DSports y DGO
  • Movistar TV
  • Claro TV
  • Win
  • Best Cable
Renato Pérez
Renato Pérez
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