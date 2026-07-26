Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026 Vía L1 MAX: previa

Comerciantes Unidos recibe a Alianza Lima el día de hoy en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. En uno de los partidos más importantes de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026, el triunfo es imperativo para ambos equipos y por ello es que a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto gracias al estilo de Bolavip Perú para que no te pierdas ninguna incidencia.
¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?
- 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 22:30 | España
¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?
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