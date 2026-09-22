Christian Cueva confesó a corazón abierto si está en sus planes regresar a Alianza Lima

Con un presente perfecto en Sport Boys, el enganche habló sobre el equipo de sus amores. La confesión de Christian Cueva, sobre Alianza Lima.

El mediocampista peruano Christian Cueva atraviesa un gran momento futbolístico vistiendo la camiseta de Sport Boys. Sin embargo, su vínculo emocional y su historia con Alianza Lima siempre generan debate y expectativa en el balompié nacional.

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En una sincera conversación transmitida en el programa ‘Enfocados’, el enganche habló sobre el club de sus amores y disipó los rumores sobre su futuro profesional.

Christian Cueva antes estuvo en Alianza Lima y no funcionó. (Foto: X).

La postura de Christian Cueva sobre Alianza Lima

Durante la entrevista emitida en el programa ‘Enfocados’, Christian Cueva fue categórico al confirmar que no está en sus planes volver a vestir la camiseta blanquiazul. Para el futbolista, su etapa en la tienda íntima concluyó de manera definitiva.

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El enganche explicó que considera haber demostrado todo lo necesario en sus dos etapas previas con el equipo victoriano, la primera entre 2014 y 2015, y la más reciente durante la temporada 2023.

“Yo no quisiera regresar a Alianza Lima. Creo que las cosas están hechas e independientemente de las cosas que puedan pasar, mi hinchaje con el club no lo discute nadie, porque soy hincha a muerte”, afirmó Cueva según las declaraciones vertidas en ‘Enfocados’.

Su presente en Sport Boys y las opciones para su futuro

En contraposición a su ciclo en La Victoria, Christian Cueva enfatizó que vive una experiencia completamente distinta y positiva en el puerto del Callao. El jugador aseguró sentirse muy bien, contento y con total tranquilidad en Sport Boys.

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Cabe precisar que el volante se encuentra actualmente a préstamo procedente del club norteño Juan Pablo II, institución dueña de su carta pase.

Según se detalló sobre su situación contractual, la cesión de Cueva con el conjunto rosado concluye en diciembre de 2026. No obstante, existe la opción sobre la mesa de ampliar su préstamo para que continúe en el equipo y sea parte de las celebraciones por el Centenario de Sport Boys.

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