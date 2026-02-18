Para olvidar a Carlos Zambrano, el central de 17 años que firmó contrato con club de Suiza

Uno de los jugadores que probablemente nunca más vuelva a la Selección Peruana es Carlos Zambrano. Después del último escándalo sexual en el que estuvo involucrado, parece muy difícil su vuelta al fútbol profesional. Pero el balón tiene que seguir rodando y el cuadro nacional necesita un nuevo jugador que pueda comandar la defensa.

Es ahí en donde aparece el nombre de un central de tan solo 17 años de edad que podría ser una solución para reemplazar al ‘Kaiser’. Su nombre es Alonzo Vincent y viene jugando en el cuadro de Servette FC de la Liga de Suiza. Si bien todavía no se ha ganado el puesto, ya ha hecho su debut profesional y con gol.

Alonzo Vincent en su debut copero (Foto: Servette FC).

A pesar de su corta edad, ya logró disputar 2 partidos oficiales con el primer equipo, uno en la Super Liga y el otro en la Copa de Suiza. Justamente en este último en tan solo 8 minutos de juego consiguió marcar su primera anotación. Esto fue en la primera ronda de este certamen, en el que logró aportar al 0-5 ante el Dardania LS.

Justamente el cuadro del Servette FC ha visto el gran potencial que tiene el joven central nacido en Geneve. Por esa razón, no han dudado ni un minuto en darle su primer contrato profesional que va hasta el 30 de junio del 2029. Son 3 largos años los que le están dando, esperando que pueda llegar a convertirse en una de las figuras del equipo.

Alonzo Vincent firmó con el Servette FC (Foto: Servette FC).

¿Alonzo Vincent fue llamado por la Selección Peruana?

Hasta el momento este joven jugador con un gran futuro por delante no ha tenido una oportunidad para poder vestir la camiseta ‘Bicolor’. No ha sido llamado ni para el equipo mayor, ni tampoco para alguna Sub 20 o Sub 17. Esto es algo que debería de poder ver Manuel Barreto que está encargado del proyecto de jóvenes talentos.

Mano Menezes como técnico de Perú (Foto: FPF).

En este caso, Mano Menezes quizás pueda llegar a pedirlo como parte del sparring de la Selección Peruana para su próximo encuentro amistoso. El cual será frente a la Selección de Senegal. Por lo que podría ser el primer acercamiento que tenga con el conjunto patrio para que lo puedan ver más de cerca y así consigan verlo como una opción.

Hasta el momento ha tenido pocas oportunidades en la Selección de Suiza. Si bien ha tenido más chances en el equipo Sub 16 en el que estuvo en el 2023. Luego de eso, ha tenido alguna que otra convocatoria, pero muy esporádica en la Sub 17 en 2024 antes de dejar de ser llamado.

Las cualidades de Alonzo Vincent

Esto joven jugador de 17 años de edad, este año cumplirá la mayoría de edad el 6 de octubre. Por ahora mide 1,81, pero podría seguir dando el estirón en los siguientes meses. Cuenta con un valor de mercado de 150 mil euros según el portal Transfermarkt. Mientras tanto, viene jugando con el equipo Sub 21 del Servette FC que juega en la cuarta categoría de Suiza.

