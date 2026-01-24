Así quedó el rostro de Fernando Gaibor tras supuesta agresión de barristas de Alianza Lima en Matute

Alianza Lima se alista para el duelo ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul, en un contexto marcado por los presuntos actos de violencia ocurridos tras conocerse la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Luego de las versiones que señalaban que Fernando Gaibor habría sido golpeado agredido durante los incidentes, en las últimas horas se difundió la primera imagen de su rostro.

Así luce el rostro de Gaibor tras incidentes en Matute

El periodista deportivo José Varela compartió un video de la llegada del plantel de Alianza Lima al hotel de concentración, donde el equipo se alista para el partido ante Inter Miami.

Durante el ingreso de los jugadores, se lograron captar algunos rostros, entre ellos el de Fernando Gaibor, quien no dudó en acercarse a los hinchas que aguardaban en los exteriores del hotel para firmar camisetas.

El volante ecuatoriano permitió que las cámaras captaran de cerca su rostro, luego de la presunta agresión que habría sufrido durante los incidentes protagonizados por barristas del cuadro ‘íntimo’.

A partir de la imagen difundida, se puede observar que el futbolista no presenta señales visibles de golpes en el rostro, en contraste con los rumores que indicaban que sí.

Jugadores de Alianza Lima habrían sido agredidos por barristas

El plantel de Alianza Lima atravesó un momento de tensión luego de que un grupo de barristas irrumpiera de manera violenta el estadio Alejandro Villanueva con el objetivo de encarar a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Según información extraoficial, al no localizar a los futbolistas involucrados, los barristas comenzaron a buscarlos. Sin embargo, tras un intercambio de palabras entre hinchas y jugadores, se habrían producido supuestas agresiones.

DATOS CLAVES

Imágenes del periodista José Varela muestran el rostro de Fernando Gaibor sin señales visibles de golpes.

Los barristas irrumpieron en el estadio buscando a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.