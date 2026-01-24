Alianza Lima anunció medidas extremas tras agresiones a sus jugadores horas antes de la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima publicó un comunicado a pocas horas de la Noche Blanquiazul 2026, tras los hechos de violencia registrados el último jueves durante el entrenamiento del primer equipo en el estadio Alejandro Villanueva.

Publicidad

Publicidad

Luego de conocerse la denuncia que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, y en medio de un nuevo episodio de indisciplina, un grupo de barristas ingresó sin autorización a Matute para encarar a los futbolistas.

Con el paso de los minutos, el escenario se empezó a tonar cada vez más tenso y terminó con hechos de violencia, incluyendo agresiones contra algunos futbolistas.

Alianza Lima anunció medidas extremas tras agresión a jugadores

En ese sentido, y a pocas horas del amistoso frente al Inter Miami de Lionel Messi, Alianza Lima tomó medidas y difundió un comunicado en el que condena enérgicamente cualquier acto de violencia contra el plantel profesional y el comando técnico.

Publicidad

Publicidad

“Venimos trabajando con las autoridades correspondientes para brindar las medidas necesarias que nos permitan que este evento, sea disfrutado por todos los asistentes priorizando siempre la seguridad, el orden y el respeto, dentro y fuera del estadio”, indicó en primera instancia el club.

Posterior a ello, agregaron lo siguiente: “En relación con los hechos ocurridos durante el entrenamiento del primer equipo el día de ayer, manifestamos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia. Son situaciones que no deben repetirse y expresamos con firmeza que lo ocurrido no refleja el comportamiento ni el sentir de la familia íntima”.

ver también Carlos Zambrano y Miguel Trauco se ponen de acuerdo y lanzan comunicado con varias similitudes tras ser acusados por abuso sexual

Investigan a los responsables

Asimismo, la institución ‘blanquiazul’ informó que ha iniciado las diligencias correspondientes para identificar a los responsables, y desde la dirigencia señalaron que se tomarán acciones legales contra quienes atentaron contra la seguridad del plantel y de los trabajadores.

Publicidad

Publicidad

“Somos firmes en la integridad y protección de nuestro plantel, cuerpo técnico y trabajadores del club, y no permitiremos ninguna conducta que ponga en riesgo la seguridad de los mismos. La institución ha iniciado las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables que ingresaron a nuestro recinto y ejecutar, de manera drástica, las acciones legales que correspondan”, explicaron.

¿A qué hora inicia la Noche Blanquiazul 2026?

Cabe recordar que, la Noche Blanquiazul modificó su horario, por lo que el partido entre Alianza Lima e Inter Miami se disputará a partir de las 17:00 horas de Perú este sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Alianza Lima anunció acciones legales contra los responsables de las agresiones en el entrenamiento.

El club investiga la entrada no autorizada de barristas que encararon a Carlos Zambrano y compañeros.

El partido ante Inter Miami se disputará este sábado 24 de enero a las 17:00 horas.

Publicidad