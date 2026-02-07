El TAS le dio la razón a Fernando Gaibor y ahora Independiente de Argentina deberá pagarle 1.5 millones de dólares en un plazo máximo de 30 días, tras el fallo definitivo por la denuncia que el volante ecuatoriano realizó en el año 2020 por incumplimientos contractuales.

Publicidad

Publicidad

La resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo contempla no solo la deuda original que mantenía el club con el jugador, sino también los intereses acumulados durante más de cinco años, lo que elevó considerablemente el monto final que deberá desembolsar la institución de Avellaneda.

Gaibor había recurrido a instancias legales luego de no recibir los pagos correspondientes durante su etapa en Independiente, club al que llegó como una de las grandes apuestas extranjeras, pero donde nunca logró consolidarse ni deportiva ni económicamente.

Este nuevo revés golpea fuerte las finanzas del ‘Rojo’, que ya arrastra múltiples conflictos económicos en los últimos años y ahora deberá cumplir con una cifra millonaria en un plazo corto, lo que genera preocupación en su directiva y en sus hinchas.

Publicidad

Publicidad

La foto de Gaibor cuando fichó por Independiente. (Foto: Independiente)

TAS resolvió juicio entre Gaibor e Independiente

Para Fernando Gaibor, actualmente en Alianza Lima, el fallo representa una victoria total en lo legal, ya que el TAS confirmó que el reclamo estaba plenamente justificado y que Independiente incurrió en una falta grave al no respetar el contrato firmado.

ver también ¿Sin Paolo Guerrero? El once de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos que ya genera polémicas

Así, el mediocampista ecuatoriano no solo ganó una batalla judicial histórica contra un gigante de Sudamérica, sino que también se asegura una compensación económica clave que cierra, después de cinco años, uno de los episodios más conflictivos de su carrera profesional.

Publicidad

Publicidad

Fernando Gaibor en el 2026 entrenando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué edad tiene Fernando Gaibor?

Fernando Gaibor tiene 34 años, juega de volante y es ecuatoriano. Con paso por grandes clubes de Sudamérica, el mediocampista actualmente defiende la camiseta de Alianza Lima.

¿Hasta cuándo Fernando Gaibor tiene contrato con Alianza Lima?

Fernando Gaibor vale actualmente 300 mil euros a sus 34 años, según información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento, cuando tenía 27 años en el 2018, alcanzó un valor de 2,50 millones de euros al estar en Independiente.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El TAS ordenó a Independiente pagar 1.5 millones de dólares a Fernando Gaibor.

La institución de Avellaneda tiene un plazo máximo de 30 días para cancelar la deuda.

El fallo definitivo incluye la deuda original e intereses acumulados durante cinco años.

Publicidad