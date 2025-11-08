Fernando Gaibor rompió el silencio y confirmó si seguirá en Alianza Lima: “Solo agradecimiento”

El mediocampista Fernando Gaibor puso fin a las especulaciones sobre su futuro en Alianza Lima. En declaraciones recientes para Alianza Lima TV, el futbolista ecuatoriano confirmó su permanencia por una temporada más, despejando todas las dudas que habían surgido en las últimas semanas.

“Para el próximo año renovar las metas, los propósitos que están por pelearse e ir por todo”, comentó Fernando Gaibor luego de confirmar que renovó por una temporada más con Alianza Lima.

Con ello, el club íntimo asegura la continuidad de una de sus piezas más experimentadas en la volante. Fernando Gaibor se ganó el respeto del vestuario y de la afición por su carácter competitivo, liderazgo y compromiso con el equipo.

Su renovación llega en un momento clave, ya que Alianza Lima busca reforzar su plantel sin desarmar su base titular de cara al próximo torneo local y la Copa Libertadores, competencia por por ahora es una deuda.

Fernando Gaibor jugando para Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Fernando Gaibor seguirá en Alianza Lima?

Después de varias semanas de rumores sobre su futuro, Fernando Gaibor decidió hablar y confirmó que continuará en Alianza Lima durante la temporada 2026. El volante ecuatoriano expresó su gratitud con los hinchas y prometió dejar todo por el club.

Así pues, Alianza Lima ya encamina dos renovaciones de jugadores extranjeros y Fernando Gaibor se une a su compatriota Eryc Castillo para la temporada 2026. Todavía queda saber qué pasará con los internacionales Alan Cantero, Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique.

¿Cuánto dinero gana Fernando Gaibor?

Fernando Gaibor gana 20 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el último reporte de oficial de Salary Sport. Bajo esta información, el volante se lleva por temporada 240 mil dólares.

¿Cuánto vale Fernando Gaibor?

Fernando Gaibor vale 300 mil euros según información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Fernando Gaibor, mediocampista ecuatoriano, confirmó su permanencia por una temporada más en Alianza Lima.

El volante Fernando Gaibor anunció su renovación en declaraciones para el medio del club, Alianza Lima TV.