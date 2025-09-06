Mientras espera su partido por la Copa Sudamericana: Alianza Lima decidió el futuro de Fernando Gaibor

Alianza Lima sabe que tiene que empezar a moverse rápido para cerrar las renovaciones de los distintos jugadores que tiene en medio de su partido por la Copa Sudamericana. Contando con la prioridad de primero ver la situación de los extranjeros, se conoció qué pasará con Fernando Gaibor.

Y es que Fernando Gaibor es uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima. Dueño de la volante tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, y ahora en la Copa Sudamericana, han llegado varias propuestas por el mediocampista.

Ante esto, Alianza Lima busca cerrar lo más rápido posible las renovaciones de Fernando Gaibor, Eryc Castillo y Néstor Gorosito, tres elementos vitales para la institución, según Franco Navarro.

Publicidad

Publicidad

“Todo está muy bien encaminado. Todos son procesos lentos, pero hay predisposición de las dos partes para la continuidad, pero van bien”, comentó Franco Navarro de forma exclusiva a L1 MAX.

Tweet placeholder

¿Hasta cuándo Fernando Gaibor tiene contrato con Alianza Lima?

Fernando Gaibor tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Llegando en enero del 2025 proveniente de Barcelona de Guayaquil, el volante fue fichado en calidad de jugador libre.

Publicidad

Publicidad

En lo que va de la Liga 1, si consideramos hasta el mes de agosto del 2025, el volante disputó 23 partidos entre Torneo Apertura y Torneo Clausura. Siendo titular en 19 encuentros, tiene un puntaje general de 7.09 por parte de Sofascore.

ver también ¿Alianza Lima a semifinales de la Sudamericana? El apoyo clave que le da ventaja ante la Universidad de Chile

¿Cuánto vale Fernando Gaibor?

Fernando Gaibor vale 375 mil euros según información oficial de Transfermarkt.

ver también Alianza Lima en crisis: los partidos que se perderán Carlos Zambrano y Renzo Garcés tras la sanción

¿Cuánto gana Fernando Gaibor?

Fernando Gaibor gana 20 mil dólares mensuales en Alianza Lima.