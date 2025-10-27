Alianza Lima sabe que Universitario de Deportes le está sacando una gran ventaja en la Liga 1, por esa razón sabe que tiene que mantener a los mejores jugadores en su plantel. De esta forma en Matute están trabajando duro en la renovación de una de sus figuras. Las conversaciones ya comenzaron en La Victoria y todo indica que van por muy buen puerto.

El jugador que estamos mencionando no es otro más que Paolo Guerrero, quien según lo que se ha podido conocer mediante el periodista Gerson Cuba ya está en conversaciones con los encargado del área de Recursos Humanos del club. Esta campaña si bien ha tenido varias lesiones, cuando ha estado dentro del terreno de juego ha logrado rendir muy bien, siendo uno de los goleadores ‘blanquiazules’ este 2025.

Se esperaría que el 2026 sea el último año de Guerrero como jugador profesional. Hablamos que en la siguiente campaña tendrá 42 años, una edad que a muchos ya les cuesta seguir en un alto nivel. Por lo que probablemente el rol que tenga en el equipo sea uno más secundario, dedicado más a apoyar en los momentos que más se le requiera como una pieza de cambio.

¿Paolo Guerrero se queda y Hernán Barcos se va?

Con respecto a la renovación de Hernán Barcos no se tiene ninguna información nueva. Solo que en Matute están esperando poder traer a un nuevo delantero extranjero para que sea el 9 titular el próximo año. Pero no hay referencias sobre tener a dos atacantes de 42 años en el plantel para lo que se les viene, esto por ahora es reservado.

Alianza Lima, en su último partido ante Universidad Católica (Foto: Copa Sudamericana).

Lo que si se ha revelado hace poco, es que el ‘Pirata’ viene haciendo una gran campaña, lo que ha llamado la atención de clubes del extranjero. No se sabe exactamente los equipos, pero se sabe que hay varios interesados en poder contar con sus servicios para el 2026. Así que en caso no continúe con la camiseta ‘blanquiazul’ es posible que se le pueda llegar a ver en otro equipo internacional.

Los números de Paolo Guerrero este 2025

Este año para Paolo Guerrero no ha sido nada fácil, más que todo teniendo en cuenta la edad. Los 41 años le han llegado a pasar factura en algunas oportunidades con constantes lesiones. Pero ha logrado salir muy bien en cada momento adverso que ha tenido. Permitiéndole ser un jugador importante en ataque cada que ha sido requerido.

Paolo Guerrero, figura de Alianza Lima (Foto: Liga 1).

Hasta la fecha de la realización de esta nota, el ‘Depredador’ tiene un total de 33 partidos disputados, 13 goles y 2 asistencias en un total de 1877 minutos disputados. En total son 17 los juegos los que se ha perdido a lo largo de la temporada, siendo la mayoría por lesión.

Su valor de mercado por otro lado se ha reducido drásticamente debido a su edad, por ello en Transfermarkt se le puede ver solo una cotización de 50 mil euros en estos momentos.

