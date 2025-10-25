Mientras en Alianza Lima todavía no saben si renovar a Hernán Barcos, le llueven ofertas del extranjero

La temporada para Alianza Lima no fue la mejor, si bien a nivel internacional lograron destacar, en el certamen nacional estuvieron lejos de su mejor forma. La falta de un goleador en momentos clave fue determinante, por eso se conoce que desde La Victoria están buscando un nuevo 9 que provenga del extranjero.

Esto deja un panorama de gran incertidumbre con respecto a lo que será el futuro tanto de Hernán Barcos como de Paolo Guerrero. Ambos son los jugadores más veteranos del equipo, pero también es importante mencionar que han rendido muy bien a pesar de la edad. Respondieron con goles, pero están buscando un perfil muy diferente para el 2026.

¿Hernán Barcos dejará Alianza Lima?

Lo que hasta ahora se conoce, es que en Alianza Lima están buscando un 9 que sea mucho más joven, con gol y jerarquía. Saben que esto es lo que les está faltando, por eso existe la duda que tanto Guerrero como Barcos se puedan quedar para la siguiente temporada.

Según el periodista Ángel Flores, Barcos tiene varias ofertas del extranjero, pues su nivel en la Liga 1 ha demostrado que a pesar de los 41 años sigue estando vigente. Lo que pone en riesgo que pueda irse de Alianza, pues no han definido este tema todavía.

“El ‘Pirata’ desde Paraguay, Uruguay y Ecuador, ha recibido propuestas de clubes, que jugarán torneo internacional el 2026. Mientras tanto, en Alianza, no definen su continuidad y Hernán que necesita decidir su futuro lo más pronto posible. El ‘Pipo’ ha pedido un 9 de jerarquía”, escribió el comunicador.

¿Qué dijo Néstor Gorosito de la renovación de Hernán Barcos?

En conferencia de prensa de Néstor Gorosito habló de este tema, confesó que se está trabajando desde la interna del club en estas renovaciones. Tanto del ‘Depredador’ como del ‘Pirata’, pero que no hay nada definido. Algo que valoran es su trayectoria tanto en el club como en el fútbol.

“Es una cosa en la que estamos trabajando con el club. Nosotros le manifestamos a Franco Navarro y al club nuestra idea. Somos muy respetuosos de la situación de ellos porque son ídolos nacionales y somos muy respetuosos de la carrera de los jugadores. El club está avocado a tratar de que sigan los dos. Es un tema que está manejando Franco con Fernando y ‘Franquito’. Están viendo la posibilidad de ver cómo arreglan la situación de ellos”, expresó.

