“No se miden los valores”: Néstor Gorosito explicó por qué lo echaron de Alianza Lima y las chances que tuvo en la FPF

Néstor Gorosito habló luego de su abrupta salida de Alianza Lima. Cuando en su momento había una renovación de por medio de cara a la temporada 2026, el hecho de no quedar como Perú 2 en la tabla general provocó que la directiva tome la decisión de cambiar de aires. A raíz de esta situación es que el estratega argentino aclaró cómo sucedieron realmente los hechos.

En una reciente conversación con el programa ‘F90‘ de ‘ESPN Argentina‘, Néstor Gorosito fue uno de los invitados de la jornada y uno de los temas en cuestión fue la salida que tuvo de Alianza Lima. Es más, el popular ‘Pipo’ se animó a contar que estuvo muy cerca de llegar a la Selección Peruana y que la eliminación de la Copa Sudamericana finalmente lo dejó con las manos vacías.

“Bueno, renovamos nosotros en octubre y no alcanzamos a clasificar de forma directa a la fase de grupos y debido a eso habíamos renovado, pero rescindimos el contrato y nos venimos. Internacionalmente hicimos una campaña que hace 30 0 40 años no se hacía. Ganar en Brasil, fueron cosas muy importantes. Metimos ochos jugadores en la selección y más”; contó Néstor Gorosito.

Las chances que tuvo Néstor Gorosito de ser DT de la Selección Peruana

Comentando distintos aspectos en la vivencia que tuvo con Alianza Lima, Néstor Gorosito explicó que no siempre en el fútbol las cosas son como uno quisiera y que los resultados mandan en todo momento. Ahora, reveló de que haber eliminado a Universidad de Chile y por ende clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana hubiese podido ser el estratega de la Selección Peruana.

“En el fútbol solo importa ganar, pero no se miden los valores ni lo que predicas en la vida. Lo de nosotros fue así. Si le ganábamos a Universidad de Chile, casi que llegábamos a la Selección Peruana, creo que teníamos posibilidades. Ser técnico es lo más parecido a ser jugador. El día a día con el jugador, el aire libre, es lindo. Después, es completamente injusto”; comentó el ‘Pipo‘ Gorosito.

Néstor Gorosito hizo historia con Alianza Lima a nivel internacional

A pesar de las duras críticas en el último tramo de la temporada 2025 y el hecho de no haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, nadie puede dudar que Néstor Gorosito la hizo linda con Alianza Lima en el ámbito continental. Venciendo a rivales como Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre, el hecho de llegar a unos cuartos de final de Copa Sudamericana generó un tremendo clima en Matute. Es así que dichos logros siempre serán recordados.

