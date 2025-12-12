Néstor Gorosito rompió su silencio y dejó sorpresivo mensaje tras su salida de Alianza Lima: “Estoy…”

Néstor Gorosito le tuvo que decir adiós a Alianza Lima luego de no alcanzar las metas deportivas trazadas, ya que estaba obligado a obtener el cupo de Perú 2 tras perder el título de la Liga 1.

Al no conseguirlo, la dirigencia ‘blanquiazul’ tomó la decisión de dar por terminado su contrato. El estratega argentino dejó el país en las últimas horas y, antes de hacerlo, dejó un sorpresivo mensaje.

La palabra de Néstor Gorosito tras su salida de Alianza Lima

La desvinculación de ‘Pipo’ se concretó tras la derrota frente a Sporting Cristal en el partido de vuelta por los playoffs, a pesar de que el equipo tuvo actuaciones internacionales destacadas durante el año. Luego de varios días sin pronunciarse, el entrenador volvió a mostrarse públicamente, esta vez mientras emprendía su regreso a Argentina.

Al llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez, Gorosito fue interceptado por las cámaras de ‘Fútbol en América’, quienes le preguntaron cómo afrontaba su inesperada salida del elenco ‘íntimo’.

El técnico aseguró que se mantiene sereno a pesar de la determinación tomada por el club: “Estoy tranquilo. Sí, sí (sobre si le desea lo mejor a Alianza Lima), tranquilo“, expresó.

Los números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Néstor Gorosito asumió el mando de Alianza Lima a finales de 2024 y tuvo la oportunidad de dirigir en 55 encuentros oficiales. Durante su gestión, registró 28 triunfos, 15 empates y 12 caídas.

A pesar de su salida, destaca el notable desempeño del equipo en las competiciones de Conmebol, donde logró importantes gestas ante rivales de peso y alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Qué se sabe sobre su posible destino?

Después de su desvinculación de Alianza Lima, Néstor Gorosito empezó a ser mencionado como posible opción para dirigir a Gimnasia y Esgrima La Plata de cara al 2026, de acuerdo con lo informado por el medio argentino ‘Primera Página’.

