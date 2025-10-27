Miguel Trauco reveló cómo se vivió el tricampeonato de Universitario en Alianza Lima

Universitario de Deportes logró una valiosa victoria en su visita a Tarma, resultado que le permitió proclamarse campeón del Torneo Clausura 2025 y, con ello, alcanzar el tricampeonato del fútbol peruano.

Publicidad

Publicidad

Frente a esta situación, Miguel Trauco, actual futbolista de Alianza Lima y exjugador del cuadro ‘crema’ dio a conocer cómo se vivió el ‘tri’ desde el interior del club ‘blanquiazul’.

La incorporación del lateral como nuevo refuerzo del elenco ‘íntimo’ causó gran repercusión en el fútbol peruano debido a su pasado en Ate. El propio jugador admitió que al principio sintió cierto temor por la reacción que pudiera tener la afición, aunque hoy se siente plenamente cómodo.

“Yo tenía miedo al principio. Tenía miedo porque todo el mundo sabe que por hinchaje jugué en la ‘U’, entonces tenía miedo de cómo me iban a recibir. De verdad, estoy muy agradecido con toda la hinchada porque me han recibido muy bien”, expresó durante una entrevista en el programa de YouTube ‘Hazme el aguante’.

Publicidad

Publicidad

Miguel Trauco reveló cómo vivió el tricampeonato de la ‘U’

Aunque ahora forma parte de Alianza Lima, el pasado de Miguel Trauco en Universitario continúa acompañándolo. El futbolista de 33 años sigue atento a la realidad de su exequipo y fue contundente al hablar sobre las altas exigencias que afrontará el conjunto de La Victoria en la próxima temporada, especialmente tras el tricampeonato de su eterno rival.

“Ya el hecho de saber que vas a jugar en un equipo grande, ya viene con esa condicionante. Sabes que la hinchada va a estar ahí exigiendo campeonatos y unocomo jugador se prepara para eso, pero sabe también que en el fútbol se gana, se pierde o se empata. Entonces, tú comienzas el campeonato con la ilusión de que quiere salir campeón y en el transcurso del año se vienen dando circunstancias que por ahí te vas desviando de eso, pero siempre intentas dar lo mejor”, respondió al ser consultado por Diego Penny sobre el buen momento que atraviesa Universitario.

Miguel Trauco en Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Trauco fue claro al afirmar que la exigencia para la temporada 2026 será aún mayor y que ya se liberaron de la presión a nivel internacional. “Ahora estaremos concentrados en el torneo local. El próximo año será un campeonato muy atractivo”, señaló.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará a Melgar el viernes 31 de octubre a las 20:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, en un duelo correspondiente al Torneo Clausura 2025.

El equipo comandado por Néstor Gorosito está obligado a sumar de a tres si desea mantener sus aspiraciones de quedarse con el cupo ‘Perú 2’ para la próxima Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡El Tricampeonato es crema! Universitario venció 1-2 a ADT en Tarma por el Torneo Clausura 2025: resumen y goles