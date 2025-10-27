Matías Di Benedetto le respondió de manera contundente a Néstor Gorosito y dejó polémico mensaje: “Segundo”

Universitario de Deportes atraviesa un momento que emociona profundamente a sus seguidores. En la altura de Tarma, el cuadro ‘crema’ se consagró tricampeón de la Liga 1, marcando un hito al ser el primer club peruano en alcanzar esta hazaña por segunda vez en su historia.

Matías Di Benedetto, que ha sido una pieza fundamental en los títulos obtenidos en 2023, 2024 y 2025, conversó con los medios de comunicación en zona mixta y aprovechó en mencionar la recordada y polémica frase del entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito.

Matías Di Benedetto le respondió a Néstor Gorosito

El defensor argentino señaló que por más que se trate del ‘clásico rival’, el entrenador blanquiazul no puede desmerecer el trabajo que ha realizado Universitario. Puntualizó que saltar al campo con la camiseta ‘merengue’ no es una tarea fácil.

“Se me viene cosas de Riquelme a la cabeza. Hace tres años que tenemos suerte, venimos haciendo las cosas bien, sacamos no sé cuántos puntos de ventaja al segundo. Ver esas cosas no está bueno, por más que sean del clásico rival o de otro equipo. Hay que dar mérito lo que hace Universitario”, expresó Di Benedetto.

Además, agregó lo siguiente: “Lo que hizo el plantel fue increíble, no perdimos ningún partido en el Clausura. Con la presión que conlleva este escudo. No es lo mismo jugar en otro lado que jugar acá (en la ‘U’). Esta camiseta pesa, este plantel tiene la capacidad para ponérsela y seguir defendiéndola”.

Matías Di Benedetto anotó el 1-0 para la ‘U’

A los 56 minutos de la segunda mitad, Matías Di Benedetto capitalizó la jugada iniciada por Alex Valera, quien anticipó tras un gran tiro de esquina ejecutado por Andy Polo, y con un certero cabezazo marcó el gol del empate para Universitario ante ADT.

El gol se produjo pocos minutos después de que Jorge Fossati realizara algunas modificaciones en busca del empate, un resultado que los de Ate merecían por lo mostrado a lo largo del encuentro.

